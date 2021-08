Die erste Runde des DFB-Pokals hat in Mannheim alle Zutaten für einen Fußball-Festtag. Am Sonntag, 15.30 Uhr, empfängt Drittligist SV Waldhof Mannheim den Bundesligisten Eintracht Frankfurt und rund 12.000 Besucher dürfen das Nachbarschaftsduell im Carl-Benz-Stadion verfolgen. „Es ist ein K.o-Spiel, in dem alles möglich ist“, meinte Trainer Patrick Glöckner.

Es ist eine Mischung und Respekt, die der Waldhof-Trainer vor dem Spiel ausstrahlt. Eine besondere Begegnung, auch für ihn. „Ich habe bei Eintracht Frankfurt fast meine ganze Jugendzeit verbracht“, erzählte er.

Danach betreute er gemeinsam mit Alexander Schur zwei Jahre lang die U23 und ein Jahr die U19 der Hessen, betrieb Spielanalysen für den Profikader. „Und ich spiele heute noch für Eintracht Frankfurt in der Traditionsmannschaft.“ Eine Begegnung mit seiner Vergangenheit und zugleich Gegenwart also, die er am Sonntag aber für mindestens 90 Minuten ausblenden will.

Nur keine Demut

Für seine Mannschaft hat er dabei relativ einfache Vorgaben: „Sie sollen ihr Spiel spielen und ans Leistungslimit gehen. Mehr kann ich von den Jungs nicht erwarten.“ Zur taktischen Ausrichtung machte er keine Angaben. Die ist ohnehin klar. Viel Laufarbeit, viel Defensive. Und: „Man muss sich mit der höchsten Konzentration Möglichkeiten schaffen.“ Denn Demut ist fehl am Platz. „Wir wollen auch gefährlich werden.“ Dazu müsse seine Mannschaft geduldig und abwartend spielen, und eben die Möglichkeiten nutzen, die sich möglicherweise bieten.

Der Respekt vor den Frankfurtern ist, trotz des personellen Umbruchs, groß. „Es ist eine individuell-, und auch spielstarke Mannschaft“, betonte Glöckner. Eine harmonische Truppe, die schwer auszurechnen ist und die schon nach den beiden ersten Vorbereitungsspielen die Handschrift des neuen Trainers Oliver Glasner erkennen lasse.

Seegert definitiv dabei

Vielleicht könnte Glöckner ja auch einmal bei seinem Neuzugang Stärken und Schwächen der Frankfurter erfragen, allerdings kam der 22-jährige Adrien Lebeau vor einer Woche beim Aufeinandertreffen der Hessen mit seinem ehemaligen Klub Racing Straßburg nicht zum Einsatz. Das könnte sich morgen ändern. Es hänge noch an Formalien, so Glöckner. Zwar sei der Franzose geimpft und musste sich vor seiner ersten Trainingseinheit noch nicht einmal testen lassen, „aber die Spielberechtigung liegt bis jetzt noch nicht vor.“ Sollte die Freigabe noch im Laufe des Samstags eintreffen, sei Lebeau durchaus ein Kandidat für den Kader, verriet Glöckner.

Auf alle Fälle mit dabei ist Marcel Seegert. Der Mannheimer Mannschaftskapitän fiel in den beiden ersten Saisonspielen verletzt aus, meldete sich aber nach überstandener Schulterverletzung rechtzeitig für das Pokalspiel zurück, soll der Viererkette noch mehr Stabilität verleihen. Und dann ist da noch ein anderer Faktor: „Die Zuschauer werden uns beflügeln“, ist sich Glöckner sicher. Rund 10.000 der 12.000 Karten waren bis gestern verkauft.