Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach rund drei Wochen ist der ehrenamtliche Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim Toews aus Insheim wieder zu Hause. Nach dem Viertelfinale flog er zurück nach Deutschland. In Katar hat ihn durchaus einiges positiv überrascht.

Am Mittwoch war Hans-Joachim Toews eingeladen – bei einem Mann, der die U-Bahn in Doha gebaut hat. „Wir waren in seinem Haus, wir waren bei ihm zum Essen“, berichtete der Fan-Club-Betreuer.