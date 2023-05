Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Darf es ein bisschen mehr sein? Ja! Die deutsche Mannschaft bestreitet am Dienstag (18 Uhr/ARD und MagentaTV) das Achtelfinale in London gegen England. Nach drei völlig unterschiedlichen Gruppenspielen erwartet Bundestrainer Joachim Löw eine offene Partie. Was Kai Havertz über das Elfmeterschießen denkt.

Menschen, Spieler, Sensation. England gegen Deutschland! Neben Deutschland gegen Italien ist das der Klassiker im europäischen Fußball. Das Wembley-Tor, Elfmeter-Dramen, Günter Netzer