Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem verwandelten Matchball von Tim Stemler (1. TC Weilerbach) in der Altersklasse U18 enden am Sonntag die Meisterschaften des pfälzischen Tennis-Nachwuchses. Die Veranstalter trotzen nicht nur der Pandemie, sondern auch dem Wetter – und beweisen in der Ansetzung Fingerspitzengefühl.

Max Milic vom TC Rot-Weiß Kaiserslautern sorgte für ungewohnte Spielzeiten in der männlichen U18. Der an drei gesetzte Jugendliche hatte auch für die Landesmeisterschaften der Aktiven