Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zieht die Fans in ihren Bann. Unsere Reporter schauen sich vor Ort auch abseits der Stadien um. Heute: Ein ehemaliger Gefängnismitarbeiter.

Im Grunde hat sich nicht viel verändert, wenngleich doch etwas anders ist. Georg Fleischmann passt immer noch auf Menschen auf, nur sind die inzwischen freiwillig in seiner Obhut. Das war früher anders. Der „Fleischmann Georg“, wie er sich selbst nennt, war 33 Jahre lang im Staatsdienst. Er arbeitete im Gefängnis und „bewachte“ dort die Insassen. Das sei eine gute Arbeit gewesen, aber inzwischen sei er in Pension, erzählt er, während er auf einem Fahrrad sitzt und eine Inspektionsrunde dreht.

Daheim ist es dem „Fleischmann Georg“ dauerhaft nicht spannend genug, weshalb er „aus Spaß an der Freud“ für einen Sicherheitsdienst arbeitet, und im Moment in Herzogenaurach beim Basecamp der deutschen Nationalmannschaft seinen Dienst verrichtet. Gemeinsam mit einem Kollegen passt er unter anderem darauf auf, dass der Trainingsplatz der deutschen Fußballer unversehrt bleibt. Julian Nagelsmann möchte dort mit seinen Spielern ungestört einüben, was Siege bei der EM einbringen soll. Fleischmann und sein Kollege sind dafür verantwortlich, dass der Bundestrainer und seine Belegschaft dabei eben nicht gestört werden. „Das passt, bislang ist alles entspannt“, sagt er.

Bei der Bavaria waren sie nett

Im Fußball kennt er sich aus, denn er hatte einige Jahre lang viel Spaß daran, bei Heimspielen des SSV Jahn Regensburg zu helfen. Als Stadionordner – und natürlich bekam er praktisch nebenbei die Möglichkeit, kostenlos die Spiele der Regensburger in der Zweiten Liga anzuschauen. Eine Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern sei sicher auch dabei gewesen, berichtet Fleischmann. Inzwischen ist er bei den Regensburgern aber nicht mehr dabei, ein Wiedersehen mit dem FCK gibt es also in der kommenden Saison nicht.

Gute Erinnerungen verbindet er mit Schauspielern, zumindest mit denen, die ihn auf dem Gelände der Bavaria-Filmstudios in München begegnet sind. „Die waren alle nett, jeder hat freundlich gegrüßt“, sagt er. Bekannte Gesichter aus dem Fernsehen ebenso wie der unbekannte Bühnenbauer. „Bei der Bavaria“, sagt Fleischmann, habe ein sehr höfliches Miteinander geherrscht. Er denkt gerne an die Zeit zurück.

Bloß keinen Discodienst

Ein Fußballstadion, ein Filmstudio oder nun der Homeground der deutschen Nationalmannschaft – diese Arbeitsplätze mag der 65-Jährige. Dort macht es ihm Freude, seine Tage zu verbringen. „Ich bekomme es mit netten Menschen zu tun und kann ihnen in vielen Fällen helfen“, erzählt er. Zum Abschluss sagt er noch, was er auf keinen Fall machen würde: „In der Disco an der Tür stehen, das kommt für mich nicht in Frage.“ Da ist Adidas doch besser.