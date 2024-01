Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Redakteur Udo Schöpfer begleitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft. In einem Tagebuch berichtet er über seine Erlebnisse außerhalb des Spielfeldes.

In Berlin herrscht manchmal schon ein rauer Umgangston. Der U-Bahnfahrer schnauzt da gerne mal über das Bordmikro die Passagiere an der Bahnsteigkante an, sie mögen doch in den anderen Wagen