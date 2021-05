Einen Tag vor ihrem 27. Geburtstag am Mittwoch erhielt Elisabeth Seitz die Nachricht, mit der sie schon gerechnet hatte. Die für dieses Wochenende geplanten deutschen Meisterschaften fallen aus.

Mannheim. Das Multisportevent, das der Deutsche Turner-Bund (DTB) für seine vier olympischen Disziplinen kreierte, erschien trotz eines ausgeklügelten Hygienekonzepts den Behörden vor Ort in Düsseldorf nicht ratsam auszutragen. Die Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt längst ausgeladen.

Elisabeth Seitz, die sich zum achten Mal die Mehrkampfkrone bei den Kunstturnerinnen sichern wollte, zeigt wie ihre Kollegen aus dem Kreis der Bewegungsspezialisten Verständnis für das Urteil. Und doch stellt es einen weiteren harten Rückschlag bei dem Versuch dar, die Motivation beim täglichen Üben auch ohne klare Ziele hochzuhalten. Selbst die auf 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio stehen angesichts der gerade wieder steigenden Infektionszahlen in zahlreichen Ländern auf wackligen Füßen.

Absage nach Absage

Beim emotionalen Auf und Ab in diesem Jahr konnte sogar den routiniertesten Geräteartisten schwindlig werden: erst Hallenverbot trotz noch nicht abgesagter Großereignisse, dann das Streichen fast aller wichtigen Wettkämpfe, darunter die Spiele, jüngst die Absage des DTB an die in den Dezember und die Türkei verlegten Europameisterschaften.

Diejenigen, die den Höhepunkt ihres Könnens noch vor sich haben, etwa die in Chemnitz trainierende EM-Mehrkampffinalistin Lisa Zimmermann, trösten sich damit, ihre Programme weiter ausbauen und damit die eigenen Chancen auf eine Nominierung für das Nationalteam verbessern zu können. Der gerade erst von einem Syndesmosebandriss genesene deutsche Mehrkampfmeister Andreas Toba oder der Olympiazweite Marcel Nguyen, dessen Start bei der DM wegen einer Handgelenksproblematik infrage stand, könnten ihren angeschlagenen Körperteilen jetzt noch mehr Zeit zur Heilung geben.

Sarah Voss: Fitter denn je

WM-Balkenfinalistin Sarah Voss vermeldete zwischenzeitlich, sie sei durch die lange Trainingsphase nach dem ersten Lockdown vielleicht fitter denn je. Dann bekam die nationale Titelträgerin im Vierkampf selbst zu spüren, dass niemand vor dem Covid-19-Erreger gefeit ist, als sie während einer Maßnahme des Bundeskaders in Frankfurt positiv getestet wurde und sich mit allen Kolleginnen bis zu einem Negativergebnis in Quarantäne begeben musste. Während die Kölnerin nun regelmäßig untersuchen lässt, ob die Infektion in Herz, Lunge und Blut Spuren hinterlassen hat, zog man beim DTB Konsequenzen. „Wir werden in Zukunft den Personenkreis bei Lehrgängen noch weiter einschränken“, sagt Sportdirektor Wolfgang Willam. Besucher etwa soll es keine mehr geben.

Leistungen werden überprüft

Die Maßnahmen selbst, die in der Regel einmal im Monat anstehen, werden weitergeführt. Sowohl Teamchefin Ulla Koch als auch der neue Männer-Bundestrainer, dessen Name in den nächsten Tagen öffentlich gemacht werden soll, planen dabei in diesem Monat Leistungsüberprüfungen. „Die Turnerinnen und Turner haben für die Meisterschaften Übungen vorbereitet“, sagt Willam. Die wolle man mal unter Druck abrufen lassen.

Unter einem Mangel an Ernstfällen leidet im Turnen oft stark die Stabilität. An einzelnen Stützpunkten wird deshalb schon das freigewordene Wochenende für einen Test genutzt. Zudem steht auch noch das Bundesligafinale im Dezember im Kalender.

Bei den Turnern soll der Trainingswettkampf auch dazu führen, einen Kreis von zehn Athleten zu bilden, der sich von da an intensiv auf Tokio vorbereitet. Die fünf WM-Teilnehmer von Stuttgart 2019, neben Toba die beiden Berliner Karim Rida und Philipp Herder, der Unterhachinger Lukas Dauser und der Hallenser Nick Klessing, sowie Nguyen sind dafür bereits gesetzt. Bei den Frauen hat Koch bereits einen sehr guten Überblick über ihre begrenzte Zahl an Kandidatinnen, unter denen es, sollten alle verletzungsfrei bleiben, vor allem darum gehen wird, wer von den Etablierten zu Hause bleiben muss. Denn pro Nation sind nur noch vier statt fünf Mitglieder im Team zugelassen.