Für das Roschbacher Team Möbel Ehrmann gehen beim Rennen der CT-Fahrer und Elite-Amateure „Rund um den St. Georgsturm“ am Sonntag um 16.40 Uhr die meisten Fahrer an den Start. Den Sieg streitig machen will ihnen ein Brüderpaar.

Auf dem Kurs des 70 Kilometer langen Kriteriums müssen 32 gemeldete Fahrer einen anspruchsvollen Anstieg hochfahren und eine technisch schwierige Abfahrt meistern. Mit sieben Fahrern rechnet sich Team Möbel Ehrmann um Top-Sprinter Joshua Asel Chancen auf den Sieg aus. Doch auch die Tenbruck-Brüder von den Racing Students wollen in Kandel vorne mitfahren. Jonas Tenbruck gewann vergangene Woche das Rundstreckenrennen in Roschbach.

Thomas Ackermann, Vorsitzender des veranstaltenden RV Kandel, sieht zudem Moritz Augenstein (RSV Ellmendingen) und Leon Echtermann (Team Bellheimer Silberpils) vorne mit dabei. Vom Allgäuer Spitzenteam RSC Kempten, erwartet Ackermann keinen Fahrer, da parallel die deutsche Kriteriumsmeisterschaft stattfindet.