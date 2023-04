Der Sportjournalist und Fernsehmoderator Ernst Huberty ist tot. Er verstarb am Montag im Alter von 96 Jahren, wie der WDR mitteilte. Huberty erlangte vor allem als Fußballkommentator sowie von 1961 bis 1982 als erster Moderator der ARD-Sportschau große Bekanntheit. Als „Mr. Sportschau“ habe er die Sendung „entscheidend geprägt: wohltuend unaufgeregt und mit großer Seriosität“, erklärte WDR-Intendant Tom Buhrow. Er bleibe als „Sportreporter-Legende ewig in Erinnerung“.

Huberty wurde am 22. Februar 1927 in Trier geboren. Nachdem er zunächst beim Südwestfunk in Baden-Baden als Sportreporter und Moderator gearbeitet hatte, kam er 1957 zum WDR, wo er Mitglied der Redaktion „Hier und Heute“ wurde. Drei Jahre später wechselte er zur Sportredaktion, moderierte die „Sportschau“ und kommentierte Live-Spiele. 1970 übernahm er zudem die Leitung der Abteilung Sport im WDR.

Besonders prägend war Hubertys scheinbar gegensätzlicher Stil: Als Moderator konnte er schier endlos anmoderieren, als Kommentator war er distanziert, fast wortkarg. Beim „Jahrhundertspiel“ Deutschland-Italien bei der WM 1970 in Mexiko-Stadt prägte er die legendären Zitate: „Ausgerechnet Schnellinger...!“ und „Müller... Müller... Müller... Tor!“