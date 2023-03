Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sascha Starker von der SSG Bensheim wird auch beim dritten Lauf des fünfteiligen Elektroland24-Cyclocrosscups am Sonntag in Herxheim in Gelb fahren. Der 32-Jährige aus Heppenheim kam gestern beim 7. Rheinzaberner Cyclocross auf den zweiten Platz und hat als Auftaktsieger von Baiersbronn 39 von 40 Punkten. Er lag hinter einem angehenden Polizisten, aber vor einem Straßenprofi.

Lars Hemmerling aus St. Ingbert fuhr allen davon – nach einem Temperatursturz. Drei Grad Celsius hatte es am Nachmittag an der Strecke, kurz vor Schluss fing es zu regnen an. Der 21-Jährige