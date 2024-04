Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

20 Autos von sieben Marken, eingesetzt von zehn Teams – die DTM kann sich in ihrer Jubiläumssaison sehen lassen. Auch wenn im Vergleich zu 2023 acht Rennwagen weniger am Start sind. Immense Kosten hatten einige Teams zum Rückzug bewogen.

Neben dem „normalen“ sportlichen Verlauf der 40. Saison in der DTM, die am Dienstag und Mittwoch ihre Tests in Hockenheim absolvierte, werden heuer teaminterne Duelle für besondere Würze