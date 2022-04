29 Rennwagen von sechs Marken, Piloten aus 15 Nationen: Die DTM hat sich vor der zweiten Saison nach GT3-Reglement enorm gesteigert. Am Wochenende beginnt im portugiesischen Portimão die Serie mit zwei Rennen: Start ist Samstag und Sonntag jeweils um 13.30 Uhr (live in ProSieben).

Mit von der Partie ist das Team Bernhard aus Landstuhl, das heuer seine Premiere in der DTM feiert. Ermöglicht wurde dieser Einstieg mit der Einführung des GT3-Reglements, nach dem jetzt auch Porsche in der DTM mitmischen kann. Für den zweimaligen Langstreckenweltmeister und Le-Mans-Gesamtsieger sowie heutigen Porsche-Markenbotschafter Grund genug, sich neuen Ufern zuzuwenden. Pilotiert wird der 911 GT3 R von Werksfahrer Thomas Preining. Der 23-jährige Österreicher war bereits 2021 für das Team Bernhard am Start, damals im ADAC GT Masters.

Preining schaut Richtung Podium

„Wir wollen unter die Top Fünf kommen mit Zug zum Podium“, sagt der Teamchef. Das sei „schwierig, aber nicht unmöglich“. Preining ergänzt: „Wir wollen gewinnen, das ist logisch.“ Die pfälzische Truppe scheint gut präpariert, an den zwei Testtagen am Dienstag und Mittwoch fuhr Preining einmal auf Platz zwei, einmal auf Position fünf.

Die Konkurrenz von Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini und Mercedes ist enorm. Etliche Werksfahrer der verschiedenen Marken und GT-Spezialisten, die zahlreiche Titel vorweisen können, lassen auf dem anspruchsvollen portugiesischen Grand-Prix-Kurs spannende Positionskämpfe erwarten. Mit am Start: Titelverteidiger Maximilian Götz im Mercedes und der erfolgreichste DTM-Pilot der jüngeren Vergangenheit, René Rast, der für Audi fährt. Ein ganz besonderer „Farbtupfer“ ist der Einsatz des neunmaligen Rallye-Weltmeisters Sébastien Loeb, der einen Ferrari pilotieren wird. Der 48-jährige Franzose vertritt Stammpilot Nick Cassidy, der am Wochenende bei der Formel E-WM in Monaco startet.