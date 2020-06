Lange hat es gedauert, doch jetzt ist der neue Terminkalender der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) da: Ab Juli sollen an zehn Wochenenden 20 Läufe stattfinden, zwölf davon in Deutschland. Und: Erstmals gibt es Doppelwochenenden für drei Rennstrecken.

Getrübt wird die Vorfreude durch die Tatsache, dass die Rennen – zumindest zunächst – coronabedingt ohne Zuschauer veranstaltet werden. Weshalb vor allem die Durchführung des Saisonauftaktes auf dem Norisring bei Nürnberg im Juli lange fraglich war. Denn die fränkische Piste auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände ist nicht permanent und erfordert aufwändige Aufbauvorkehrungen sowie einen riesigen Organisationsaufwand.

Nach viertägigen Testfahrten auf dem Nürburgring ab dem kommenden Montag geht das Duell zwischen den verbleibenden Marken Audi und BMW also mit dem Nürnberger Heimrennen der beiden Hersteller los. Es gibt Auslandsrennen in Belgien in Spa – dort gastierte die DTM nur anno 2005 einmal –, in Zolder sowie im niederländischen Assen.

Nicht mehr im Kalender sind die geplanten Rennen in Schweden, Russland, England und Italien. Durch die Terminnot bedingt gibt es erstmals Doppelwochenenden: Lausitzring, Nürburgring (zwei Streckenvarianten) und Zolder.

Der Rennkalender

10. - 12. Juli Norisring; 1. und 2. August Spa-Francorchamps (Belgien); 14. - 16. August Lausitzring; 21. - 23. August Lausitzring; 4. - 6. September Assen (Niederlande); 11. - 13. September Nürburgring; 18. - 20. September Nürburgring; 9. - 11. Oktober Zolder (Belgien); 16. - 18. Oktober Zolder (Belgien); 6. - 8. November Hockenheim.