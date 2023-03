Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Langeweile statt Zweikampf – dies ist das Resümee nach dem Start der neuen DTM-Saison in Spa-Francorchamps. Wie schon am Samstag standen aucha Sonntag drei Audi-Piloten auf dem Podest. René Rast vom Neustadter Team Rosberg vor Nico Müller und Robin Frijns lautete der Einlauf am Sonntag. Tags zuvor hatte sich Müller über den Sieg vor Jamie Green und Loic Duval gefreut. Auch direkt hinter diesen Fahrern standen noch zwei Audi-Kollegen in der Ergebnisliste.

„Drei Audi-Piloten auf dem Podium“, sagte Frijns zum Kräfteverhältnis mit Konkurrent BMW, „und ich weiß nicht, wie’s dahinter ausschaut.“ An