Im vergangenen Jahr bescherte das Team Bernhard aus Landstuhl auf dem Norisring in Nürnberg Porsche den ersten Sieg in der DTM überhaupt. Am Wochenende reichte es nicht zum großen Triumph.

Die Siege beim „80. Internationalen ADAC Norisring Speedweekend“ holten sich am Samstag BMW-Pilot Sheldon van der Linde und am Sonntag Thomas Preining, der 2022 noch für die Pfälzer