„Viel Wucht und ein klarer Plan“: Zwei der Stärken, die Dynamo Dresden am Samstag (14 Uhr) zum Gastspiel bei Drittliga-Topteam 1. FC Saarbrücken mitbringt.

Wucht und Plan schreibt FCS-Trainer Lukas Kwasniok den Dresdnern zu, die er als Top-Team einschätzt, gestern sogar als „beste Mannschaft der Liga“ einschätzt. Verbale Streicheleinheiten für die Sachsen, die zurzeit auf Rang sieben lauern und mit einem Sieg zu den Saar-Hauptstädtern aufschließen können. Damit soll’s aber auch gut sein mit Streicheleien. Auf dem Platz gibt’s eher Feuer.

Solches lodert bei den Akteuren des Aufsteigers, wie sich am Mittwochabend wieder gezeigt hat: Unbeeindruckt von zwei Niederlagen in Folge preschten die Malstatter in Duisburg munter nach vorn, Sieg und Tabellenführung vor Augen. Sie hatten alles im Griff, gönnten sich dann eine Kunstpause, drohten den sicher geglaubten nahen geglaubten Dreier noch zu verschludern. Dass Sebastian Jakob und Co. dann aber nicht etwa einen Punkt nach Hause retten wollten, vielmehr bis in die Nachspielzeit hinein ihre Chance suchten, spricht Bände zur aktuellen Verfassung der Blau-Schwarzen. Lohn war Tobias Jänickes Siegtreffer in Minute 90.+4.

Unnötiges Gegrummel im Umfeld

Wieder so ein Kraftakt, wieder ein Nervenspiel: „Wie lange können wir das aufrecht erhalten?“, warf Kwasniok am Freitag bei der Pressekonferenz nachdenklich die Frage auf, die sich nicht wenige stellen mögen. Vernunftbegabte warnen, dass noch einige schwerere Schrammen folgen werden. Der Coach selbst ließ die Antwort offen. Wohl wissend, dass einige die Bäume in den Himmel wachsen sehen und nach zwei Punktlos-Partien offenbar schon ein Gegrummel anstimmten. Unfassbar, welch Erwartungshaltung sich da im Umfeld offenbar aufgetürmt hat. Goalgetter Jacob hatte dazu schon klare Worte gefunden und die unerklärliche Unruhe als störend gebrandmarkt.

„Es hätte schlechter laufen können“, bilanzierte Coach Kwasniok – gewohnt verschmitzt – die bisherigen acht Runden. Auszumerzen gilt es die jähen Aussetzer, die gegen Verl und in Uerdingen Punkte kosteten. In Duisburg ging's noch mal gut, dort war das plötzliche Schwächeln der Defensivabteilung eng mit dem Abgang von Boné Uaferro verbunden. 135 Drittliga-Partien hat der 28-Jährige absolviert, ist nach Verletzungspause auf bestem Weg. In Duisburg hatte er vorzüglich agiert. „Ich bin wieder bei 100 Prozent“, sagte der Innenverteidiger – froh, dass Dynamo mit dem Segen des Gesundheitsamts anreist, obwohl es im Umfeld des Teams drei Corona-Fälle gegeben hat.