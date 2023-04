Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kommando zurück: Nun soll die Dritte Liga doch nicht am 26. Mai starten. Das hat der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitgeteilt. Grund ist die fehlende politische Genehmigung. Boris Schommers, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, sieht für einen Neustart noch so manche Hürde.

Die Nachricht kam am Freitag kurz vor dem Training bei den Roten Teufeln an: „Der Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat sich in seiner heutigen Sitzung zur aktuellen Situation