Und dann ging alles doch ganz schnell: Am Freitag kam bei allen Fußball-Drittligisten eine E-Mail des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an. Dieser möchte, dass am 26. Mai der Spielbetrieb wieder startet. Ein strammer Zeitplan. Boris Notzon, der Sportdirektor des 1. FC Kaiserslautern, hat mit seinem Team bis zum Re-Start noch einiges vor sich.

„Ich habe mit einigen Kollegen telefoniert. Ich denke, dass viele andere Vereine den Zeitplan nur sehr schwer umsetzen können, wenn nicht von der Politik eingegriffen wird und die Verordnungen