Die Serie hat gehalten, zufrieden aber dürfte beim Karlsruher SC niemand sein: Mit dem 2:2 (1:0) gegen Wehen Wiesbaden blieben die Badener im achten Spiel in Folge unbezwungen, versäumten es aber, sich an obere Tabellengefilde heranzupirschen.

Wie schon beim 4:3 in Hamburg vor einer Woche konnte Trainer Christian Eichner sich auf seine Sturmspitzen verlassen. Budu Zivzivadse markierte in der 35. Minute das 1:0, Igor Matanovic veredelte in der 53. Minute ein Zuspiel von Marvin Wanitzek zum 2:1. Fünf Minuten zuvor hatte der Gast durch Ivan Prtajin egalisiert. Ursächlich war ein Schnitzer des Karlsruher Torhüters Patrick Drewes, der einen Schuss von Thijmen Goppel prallen ließ. Prtajin war schon in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts dem 1:1 nahe gekommen, sein Seitfallzieher aber landete am Aluminium.

Der KSC hatte bisweilen große Mühe, konstruktiv nach vorne zu spielen, agierte gerade zu Beginn aber auch zurückhaltend, um nicht in die Wiesbadener Konterfalle zu tappen. Nach der zweiten Führung drängte der SV gegen zögerlich verteidigende und quasi um den zweiten Gegentreffer bettelnde Eichner-Schützlinge auf den abermaligen Gleichstand. Dieser glückte in der 74. Minute. Erneut klatschte Drewes einen harmlosen Schuss nach vorne, Nick Bätzner bugsierte den Ball in letzter Instanz über die Linie.