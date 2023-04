Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wartenberg-Angersbach. Nie gehört? 2500 Einwohner, Mittelhessen. Letzte Woche hat dort ein Misthaufen gebrannt, stand in der Zeitung. Wie kann es sein, dass Dorothee Schneider sich dermaßen auf ein Reitturnier dort gefreut hat? Sie, die in Rio de Janeiro Olympiasiegerin wurde, in den USA Weltmeisterin, in Rotterdam Europameisterin. Eine der besten Dressurreiterinnen des Erdballs.

Nun, zunächst mal nimmt die 51-Jährige aus Framersheim bei Alzey als Vollprofi jedes Turnier ernst – ob internationales Championat oder ländlich. Und dann waren’s ja am Wochenende