Es ist kein Alarmismus, wenn Isabell Werth trotz der Dominanz der deutschen Dressur in den vergangenen Jahren gar nicht mal kleinlaut, eher sachlich-nüchtern feststellt: „Es wird nicht so sein, wie in der Vergangenheit.“ Soll heißen: Bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr sind die Goldmedaillen nicht „automatisch“ vergeben. Das hat vor allem einen – schönen – Grund.

2021 war alles wie gemalt. Deutsches Doppel-Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio, dreimal sogar Platz eins bei den folgenden Europameisterschaften in Hagen. Zweimal also