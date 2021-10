Ann-Kathrin Lindner ist die große Siegerin des Dressurturniers der DSG Bliesgau im Zweibrücker Landgestüt. Die 25-Jährige aus Ilsfeld (Kreis Heilbronn) gewann alle drei Prüfungen auf schwerem Drei-Sterne-Niveau.

Ann-Kathrin Lindner hat in diesem Jahr ein kleines Kapitel Pferdesportgeschichte geschrieben: Bei den erstmals ausgetragenen deutschen U25-Meisterschaften der Dressurreiter gewann sie mit ihrem zwölfjährigen Württemberger Sunfire den Titel. International war sie in dieser Klasse zuvor schon hoch erfolgreich. 2020 gewann sie den U25-Europameistertitel im Einzel und mit der Mannschaft, in diesem Jahr war sie erneut Teil des Goldteams.

In Zweibrücken stach sie am Wochenende heraus, weil sie sich alle drei goldenen Schleifen in den Drei-Sterne-Prüfungen sicherte. Am Freitag tanzte sie mit dem neunjährigen Württemberger Lord of Dance zum Sieg in der Intermediaire II. Mit 70,75 Prozent aller Punkte distanzierte sie zwei Debütanten: Die Luxemburgerin Fie Christine Skarsoe hatte erstmals den achtjährigen Lusitano-Hengst Imperador dos Cedros gesattelt und wurde Zweite, auf Platz drei landete Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) mit dem zwölfjährigen Placido Domingo. Schneider hatte kurzfristig genannt und damit auch Lindner überrascht. „Das nimmt man dann als Herausforderung“, sagte sie lachend.

Mit ihrem Meisterschaftspferd Sunfire, mit dem sie am Samstag bereits den Kurz-Grand-Prix gewann, legte Lindner als erste von fünf Startern im Grand Prix 1077 Punkte (71,8 Prozent) vor. „Ich bin supersuperkritisch mit mir. Aber damit bin ich sehr zufrieden, mit den Pirouetten sogar megazufrieden. Ich hatte keine groben Schnitzer drin“, sagte sie. Die leistete sich dagegen Sascha Schulz (Luxemburg) mit dem neunjährigen Dayman bei den Galoppwechseln. Er bekam 69,7 Prozent, da wäre mehr drin gewesen.

Hochzufrieden mit zwei Zwei-Sterne-Siegen verließ Mathilda Koefoed-Nielsen (Hochspeyer) Zweibrücken. Mit Davinchi gewann sie die Inter I, mit Sezciano Forte siegte sie am Samstag. „Es hat alles gepasst. Wenn’s läuft, dann läuft’s“, sagte sie lachend.