Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alexander Wehrle, Vorstand des VfB Stuttgart, war erkennbar froh am Montag über die geballte Prominenz, die da neben ihm saß: Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner werden also künftig bei den Schwaben die „sportliche Kompetenz“ erhöhen.

„Ein starkes Signal“ sei das, so Wehrle. Auch die drei Ex-Nationalspieler wirkten bestens gelaunt, als sie in groben Zügen umrissen, was genau sie künftig beim VfB