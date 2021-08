Die TSG 1899 Hoffenheim hat in der englischen Woche Boden gut gemacht. Das Team holte aus den letzten drei Bundesliga-Spielen sieben Punkte, am Sonntagabend hieß es 3:0 (2:0) gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Köln.

Ein Königreich für eine frühe Führung – gestern war es dann endlich mal wieder so weit. Nach einem Tänzchen und einem Schuss von Ihlas Bebou bekam Sava-Arangel Cestic an den Arm – Elfmeter, keine Diskussion. Andrej Kramaric ließ sich die Chance nicht entgehen, verwandelte sicher zum 1:0 für die Gastgeber. Es gibt keine Statistik, die es nicht gibt. Mit diesem Treffer kam Kramaric auf 73 Tore – und löste Ivica Olic als bislang besten kroatischen Torschützen in der Bundesliga ab. Andrej Kramaric spielt seit 2016 bei der TSG, nach einem Tief bedingt durch seine Corona-Infektion kommt der Angreifer nun wieder auf Touren. In Berlin traf er zweimal, das 3:0 dort erzielte er mit einem wunderschönen Freistoß.

Baumgartners freches Hackentor

Die TSG, beflügelt von dem Erfolg bei Hertha BSC am Dienstag, war wesentlich aufgeweckter als beim müden 0:0 im letzten Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Und wenn es mal läuft ... Das 2:0 markierte Christoph Baumgartner mit einem frechen Hackentor, er fälschte den Schuss von Mijat Gacinovic in der 28. Minute ab. Trainer Markus Gisdol, der bei Hoffenheim 2013 in schier auswegloser Situation noch den Klassenerhalt schaffte, hatte sich seine Rückkehr ein wenig anders vorgestellt.

Ein Treffer für Köln liegt in der Luft

Aber seine Mannschaft versteckte sich nicht, spielte engagiert mit. Zweimal lag ein Tor für den FC in der Luft. In der 34. Minute scheiterte Marius Wolf aus zwei Metern an Torhüter Oliver Baumann, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit touchierte Wolfs Kopfball den Innenpfosten. In dem Moment schmeichelte das 2:0 den Gastgebern ein bisschen.

Die Partie blieb bis zur 75. Minute offen. Markus Gisdol nahm bis zu 66. Minute schon seine fünf Wechseloptionen wahr, die Gäste versuchten sich im Vorwärtsgang, im Angriff fehlte jedoch die Durchschlagskraft. Anthony Modeste ist wirklich nur noch ein Schatten vergangener Tage. Was für ein Abend für ihn. 15 Minuten vor Schluss traf der eingewechselte Stürmer im eigenen Strafraum Christoph Baumgartner, Andrej Kramaric verwandelte auch seinen zweiten Elfmeter. 3:0, die Partie war gelaufen.

Modeste scheitert an Elfmetertöter Baumann

Kurz darauf trat Modeste selbst zum Strafstoß an, Marius Wolf war gefoult worden – und scheiterte am famosen Oliver Baumann. „Lange warten, schnell springen“, verriet Hoffenheims Elfmetertöter sein Erfolgsgeheimnis – und lobte die neue Stabilität seiner Mannschaft als Lohn für viel harte Trainingsarbeit.

So spielten sie

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Adams, Nordtveit, Posch - Samassekou (88. Bogarde) - Gacinovic (75. Kaderabek), Rudy, John - Bebou (75. Adamyan), Baumgartner, Kramaric (82. Dabbur)

1. FC Köln: Timo Horn - Cestic (30. Meré), Bornauw, Jannes Horn - Ehizibue (30. Thielmann), Skhiri, Katterbach (61. Jakobs) - Hector (66. Rexhbecaj), Drexler - Wolf, Duda (61. Modeste)

Tore: 1:0 Kramaric (7., Handelfmeter), 2:0 Baumgartner (28.), 3:0 Kramaric (75. Foulelfmeter) - Gelbe Karten: Posch (6), Bebou (2) - Skhiri (3), Cestic (2), Meré - Beste Spieler: Baumgartner, Bebou, Kramaric - Wolf, Skhiri, Bornauw - Schiedsrichter: Jablonski (Berlin).