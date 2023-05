Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Jahren in der Zweiten Liga will der Hamburger SV zurück nach oben. Doch es steht Spitz auf Knopf. Der 1. FC Heidenheim hat die bessere Ausgangsposition. Erlebt der HSV wieder eine Pleite?

In Hamburgs Kneipen, Wohnzimmern, vor den Radios und in verschiedenen Internet-Live-Tickern wird am Sonntag ab 15.30 Uhr wieder eine Menge los sein. An der einen oder anderen Stelle werden die Abstandsregeln