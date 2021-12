Edmonton (dpa) - Die Edmonton Oilers um die beiden Eishockey-Topstars Leon Draisaitl und Connor McDavid stecken in der NHL in einer Krise und haben auch das fünfte Spiel in Serie verloren.

Gegen die Carolina Hurricanes gab es ein 1:3 und frustrierte Gesichter bei den Spielern. „Wir haben zu viele Chancen zugelassen, und die haben ein paar zu viele gehalten“, murrte McDavid. „Das hätte in beide Richtungen gehen können, genauso die anderen Abende. Wenn wir hier keine Chance gehabt hätten, dann würde ich mir Sorgen machen, aber wir sind ja dabei.“ Die beiden besten Angreifer der Liga hatten zusammen sechs Schüsse aufs Tor und blieben erfolglos.

Als einziger deutscher NHL-Profi verbuchte Tim Stützle einen Sieg. Die Ottawa Senators bezwangen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning überraschend 4:0, Stützle bereitete das Tor zum 2:0 vor und kommt in dieser Saison nun auf zehn Assists. Tampa hatte die fünf vorangegangenen Partien gewonnen.

Nico Sturm verlor mit den Minnesota Wild nach zuletzt acht Siegen in Serie 1:2 gegen die Los Angeles Kings, die Seattle Kraken von Nationaltorwart Philipp Grubauer unterlagen den Columbus Blue Jackets nach Verlängerung 4:5.