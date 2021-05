Im Grunde dürfte kein Zweifel an Favre bestehen

Im Juni 2018 übernahm Lucien Favre das Traineramt bei Borussia Dortmund. Gefühlt schwirrt seit jenen Tagen die Frage umher, ob der Schweizer für diesen Verein der richtige Fußball-Lehrer ist. Dabei ist seine fachliche Expertise unbestritten, und bis heute hat er einen besseren Punkteschnitt verbucht als Thomas Tuchel und Jürgen Klopp, der Meistercoach und Double-Gewinner. Im Grunde dürfte an Favre kein Zweifel bestehen. Das Problem ist nur: Er strahlt nicht die animalische Leidenschaft aus wie Guru Klopp (die man im Pott so liebt), er hat bislang noch keinen Titel mit der Borussia gewonnen und selten dafür gesorgt, dass seine Elf in den wichtigen Spielen mit berstender Gorilla-Brust auf die Wiese marschiert. Im deutschen Clásico beim FC Bayern etwa unterlagen die Schwarz-Gelben in der Vorsaison jämmerlich mit 0:4. Ist es schon mal eng, wie im deutschen Supercup in München vor Beginn dieser Saison, vollzieht Favre merkwürdige Wechsel. Warum er den vor Ehrgeiz brennenden Erling Haaland austauschte, fragt der Norweger sich noch heute. Und nicht nur er. Haaland hatte an diesem Tag die Bayern-Abwehr wuschig gemacht. Der BVB unterlag 2:3.

Favre eierte auch in der Torwartfrage herum, sein eigenes Team fragte sich lange, ob ihr Chef nun eine Dreier- oder Viererkette bevorzugt. Nun trifft die Borussia abermals auf den Rekordmeister. Beide haben bislang 15 Punkte erspielt. Für die Dortmunder Elf ist festzuhalten, dass sie ihre Defensive entscheidend verbessert zu haben scheint. Fast zwei Jahre lang musste Favre sich anhören, dass es seiner Truppe an Stabilität fehle. Das stimmte auch. Für ein Spitzenteam fiel die Zahl der Gegentreffer reichlich hoch aus, 44 waren es in der Saison 2018/19, 41 in der vorigen Spielzeit. Die Borussia schenkte überdies zu viele Punkte her, die Forderung nach einer reiferen Spielweise wurde auch in den eigenen Reihen laut. Lethargische Auftritte wie beim 0:2 in Augsburg oder dem 1:3 bei Lazio Rom geben zwar noch immer zu denken, Tatsache aber ist: Sämtliche acht Pflichtspielsiege feierte die Borussia ohne Gegentor.

Gemessen am enormen fußballerischen Potenzial hielt die Zahl der gefährlichen Abschlüsse sich zuletzt in Grenzen, nervös wurde Favres Elf aber nicht. Sie nutzte die Chance, als sie kam. Kann der BVB in Favres drittem und letztem Vertragsjahr erwachsen werden und den Bayern ernsthaft Paroli bieten? Das wird sich heute zeigen. In der taktischen Herangehensweise und der mentalen Verfassung.

Sollte abermals ein zu großer Respekt vor dem bajuwarischen Riesen sichtbar sein, wird man Favre dies anlasten. Es ist noch früh in der Saison, aber heute ist ein Tag, an dem die Dortmunder Zukunft des zurückhaltenden Eidgenossen sich entscheiden könnte.

Für Lichte geht es um alles

Ortswechsel. Schauplatz Mainz. Ich behaupte: Führt Jan-Moritz Lichte seine Elf nicht zum Erfolg gegen den FC „Sieglos“ Schalke, ist er die längste Zeit Trainer des FSV gewesen. Seit seinem Amtsantritt Ende September ist sportlich nichts besser geworden, Lichte verantwortet vier Niederlagen in vier Spielen. Achim Beierlorzer hatte zuvor zweimal verloren. Eine Abfuhr an diesem Samstag, und die „Nullfünfer“ haben mit dann sieben punktlosen Auftritten endgültig den Allzeit-Negativstartrekord für sich verbucht. Im Augenblick teilt der FSV sich diesen mit der Düsseldorfer Fortuna, die 1991/92 ebenso miserabel in die Runde kam und am Ende in Liga zwei stürzte.

Was sich furchtbar anhört, wird beim Betrachten der Tabelle ein wenig erträglicher. Platz 15 liegt nur vier Zähler entfernt. Ruck, zuck könnte der FSV nach oben hüpfen. Nur, es bräuchte halt die Trendwende. Ob Lichte sie herbeiführen kann? Ich habe meine Zweifel. Er analysiert stets ruhig und bedächtig, was mitnichten verwerflich ist und in aufgeregten Zeiten wohltuend wirken kann. Mainz aber braucht gerade ein Feuer des Neubeginns. Sportvorstand Rouven Schröder betont, er sei von Lichtes Arbeit überzeugt. Ich glaube: Ohne drei Punkte heute wird die Überzeugung enden.