Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knapp einen Monat vor der Weltmeisterschaft in Budapest ist Gina Lückenkemper gut drauf. Beim Großkampftag in Kassel mit 13 Entscheidungen sicherte sie sich souverän die deutsche Meisterschaft über 100 Meter, haderte aber etwas mit ihrer Zeit. Eineinhalb Titel gingen in die Pfalz.

Wenn Gina Lückenkemper im Kasseler Auestadion bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften ihren EM-Titel über die Bahn trägt, kommt für elf Sekunden richtig Leben in die