Novak Djokovic ist bei den Australian Open weiter nicht in Topform. Doch auch gegen Taylor Fritz findet er einen Weg, das Spiel zu gewinnen.

Melbourne (dpa) - Novak Djokovic steht bei den Australian Open wieder einmal im Halbfinale. Der Titelverteidiger rang in Melbourne den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 nieder und ist damit weiter auf Kurs zu seinem elften Titel bei dem Turnier. Für Djokovic war es im neunten Duell mit Fritz der neunte Sieg. Nach 3:45 Stunden verwandelte der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger seinen ersten Matchball.

Allerdings wusste der Weltranglisten-Erste aus Serbien erneut nicht komplett zu überzeugen. Im ersten Satz musste der 36-Jährige zwei Satzbälle abwehren, den zweiten Durchgang gab er dann sogar ab. Erst als bei Fritz die Kräfte nachließen, riss Djokovic die Partie an sich. Im Halbfinale am Freitag bekommt es Djokovic entweder mit dem in Melbourne bislang stark aufspielenden Jannik Sinner aus Italien oder dem Russen Andrej Rubljow zu tun.

«Ich habe die ersten zwei Sätze ganz schön gelitten, weil er so gut gespielt hat», sagte Djokovic nach der Partie. «Es war physisch und mental sehr zehrend», sagte der Serbe.