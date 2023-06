Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dirk Schuster führte den 1. FC Kaiserslautern in der Hinrunde auf den vierten Tabellenplatz in der Zweiten Bundesliga. Von einem Spitzenteam will der FCK-Coach aber nicht sprechen. Warum? Diese Antwort, auf welcher Position der FCK in der Winterpause aktiv wird und warum Schuster gerne über Johanniskreuz fährt, erzählte er Marek Nepomucky und Andreas Böhm.

Herr Schuster, Sie haben die Mannschaft für ihre Leistungen in der Hinrunde mit sechs zusätzlichen Tagen Urlaub belohnt. Wo verbringen Sie Ihren Urlaub? Zieht es Sie ans Meer oder in die Berge?

Ich