Es ist so weit. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen WM-Kader bekanntgegeben.

Mit Spannung war in den vergangenen Wochen erwartet worden, ob Manuel Neuer mit zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko fliegt. Seit der Kaderbekanntgabe am Donnerstag, 13 Uhr, ist klar: Der Weltmeister von 2014 ist an Bord.

Manuel Neuer: FC Bayern München, Tor, 40 Jahre, 124 Länderspiele, Weltmeister 2014. Foto: Tom Weller/dpa Oliver Baumann: TSG 1899 Hoffenheim, Tor, 35 Jahre, elf Länderspiele. Foto: Jan Woitas/dpa Alexander Nübel: VfB Stuttgart, Tor, 29 Jahre, drei Länderspiele. Foto: Jan Woitas/dpa Jonathan Tah: FC Bayern München, Abwehr, 30 Jahre, 45 Länderspiele. Foto: Sven Hoppe/dpa Nico Schlotterbeck: Borussia Dortmund, 26 Jahre, 25 Länderspiele. Foto: Bernd Thissen/dpa Antonio Rüdiger: Real Madrid, Abwehr, 32 Jahre, 82 Länderspiele. Foto: Tom Weller/dpa Waldemar Anton: Borussia Dortmund, Abwehr, 29 Jahre, zwölf Länderspiele. Foto: Tom Weller/dpa Malick Thiaw: Newcastle United, Abwehr, 24 Jahre, fünf Länderspiele. Foto: Bernd Thissen/dpa Joshua Kimmich: FC Bayern München, Abwehr, 31 Jahre, 108 Länderspiele. Foto: Tom Weller/dpa David Raum: RB Leipzig, Abwehr, 28 Jahre, 36 Länderspiele. Foto: Harry Langer/dpa Nathaniel Brown (Mitte): Eintracht Frankfurt, Abwehr, 22 Jahre, drei Länderspiele. Foto: Frank Molter/dpa Angelo Stiller: VfB Stuttgart, Mittelfeld, 25 Jahre, sieben Länderspiele. Foto: Tom Weller/dpa Leon Goretzka: FC Bayern München, 31 Jahre, 69 Länderspiele. Foto: Sven Hoppe/dpa Felix Nmecha: Borussia Dortmund, Mittelfeld, 25 Jahre, sechs Länderspiele. Foto: Carmen Jaspersen/dpa Aleksandar Pavlovic: FC Bayern München, 22 Jahre, neun Länderspiele. Foto: Sven Hoppe/dpa Pascal Groß: Brighton & Hove Albion, Mittelfeld, 34 Jahre, 18 Länderspiele. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa Jamal Musiala: FC Bayern München, Mittelfeld, 23 Jahre, 40 Länderspiele. Foto: Tom Weller/dpa Jamie Leweling: VfB Stuttgart, Mittelfeld, 25 Jahre, vier Länderspiele. Foto: Uwe Anspach/dpa Florian Wirtz: FC Liverpool, Mittelfeld, 23 Jahre, 39 Länderspiele. Foto: Alfie Cosgrove/dpa Lennart Karl: FC Bayern München, Mittelfeld, 18 Jahre, zwei Länderspiele. Foto: Tom Weller/dpa Nadiem Amiri: 1. FSV Mainz 05, Mittelfeld, 29 Jahre, neun Länderspiele. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa Leroy Sané (rechts): Galatasaray Istanbul, Mittelfeld, 30 Jahre, 74 Länderspiele. Foto: Christian Charisius/dpa Maximilian Beier: Borussia Dortmund, 23 Jahre, sieben Länderspiele. Foto: Bernd Thissen/dpa Kai Havertz: FC Arsenal, Angriff, 26 Jahre, 57 Länderspiele. Foto: John Walton/dpa Deniz Undav: VfB Stuttgart, Angriff, 29 Jahre, sieben Länderspiele. Foto: Tom Weller/dpa Nick Woltemade: Newcastle United, Angriff, 24 Jahre, zehn Länderspiele. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa Foto 1 von 26

Als Nummer zwei fliegt der bisherige Stammkeeper, Oliver Baumann, mit in die USA, Kanada und Mexiko. Das viel diskutierte Torhüter-Team komplettiert der Stuttgart Alexander Nübel.

El Mala und Karl dabei, Führich und Füllkrug nicht

Auch sonst gibt es zahlreiche interessante Personalien im Kader. So ist auch Said El Mala vom 1. FC Köln berufen worden. Der 19-Jährige hat noch kein Länderspiel für die A-Nationalelf absolviert. Ebenfalls nominiert wurden Bundesliga-Shootingstar Lennart Karl (18) vom FC Bayern und der Dortmunder Felix Nmecha, der Teile der Saison verletzt verpasst hatte.

Nicht hingegen auf den WM-Zug aufgesprungen sind unter anderem die Stuttgarter Chris Führich und Maximilian Mittelstädt. Auch Niclas Füllkrug fehlt, der extra zur AC Mailand gewechselt ist im Winter, um seine Chancen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann zu verbessern.

Der Kader im Überblick

Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nübel,(alle Tor), Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Joshua Kimmich, David Raum, Nathaniel Brown, Angelo Stiller, Leon Goretzka, Felix Nmecha, Pascal Groß, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Florian Wirtz, Leroy Sané, Lennart Karl, Maximilian Beier, Kai Havertz, Deniz Undav, Nick Woltemade.