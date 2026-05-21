Fußball Diese Spieler nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann mit zur WM (Bildergalerie)
Mit Spannung war in den vergangenen Wochen erwartet worden, ob Manuel Neuer mit zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko fliegt. Seit der Kaderbekanntgabe am Donnerstag, 13 Uhr, ist klar: Der Weltmeister von 2014 ist an Bord.
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Als Nummer zwei fliegt der bisherige Stammkeeper, Oliver Baumann, mit in die USA, Kanada und Mexiko. Das viel diskutierte Torhüter-Team komplettiert der Stuttgart Alexander Nübel.
El Mala und Karl dabei, Führich und Füllkrug nicht
Auch sonst gibt es zahlreiche interessante Personalien im Kader. So ist auch Said El Mala vom 1. FC Köln berufen worden. Der 19-Jährige hat noch kein Länderspiel für die A-Nationalelf absolviert. Ebenfalls nominiert wurden Bundesliga-Shootingstar Lennart Karl (18) vom FC Bayern und der Dortmunder Felix Nmecha, der Teile der Saison verletzt verpasst hatte.
Nicht hingegen auf den WM-Zug aufgesprungen sind unter anderem die Stuttgarter Chris Führich und Maximilian Mittelstädt. Auch Niclas Füllkrug fehlt, der extra zur AC Mailand gewechselt ist im Winter, um seine Chancen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann zu verbessern.
Der Kader im Überblick
Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nübel,(alle Tor), Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Joshua Kimmich, David Raum, Nathaniel Brown, Angelo Stiller, Leon Goretzka, Felix Nmecha, Pascal Groß, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Florian Wirtz, Leroy Sané, Lennart Karl, Maximilian Beier, Kai Havertz, Deniz Undav, Nick Woltemade.