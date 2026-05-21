Fußball Diese Spieler nimmt Bundestrainer Julian Nagelsmann mit zur WM (Bildergalerie)

Julian Nagelsmann verzichtet unter anderem auf die Teilnehmer der EM 2024 Niclas Füllkrug, Chris Führich und Maximilian Mittelst
Julian Nagelsmann verzichtet unter anderem auf die Teilnehmer der EM 2024 Niclas Füllkrug, Chris Führich und Maximilian Mittelstädt.

Es ist so weit. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen WM-Kader bekanntgegeben.

Mit Spannung war in den vergangenen Wochen erwartet worden, ob Manuel Neuer mit zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko fliegt. Seit der Kaderbekanntgabe am Donnerstag, 13 Uhr, ist klar: Der Weltmeister von 2014 ist an Bord.

Manuel Neuer: FC Bayern München, Tor, 40 Jahre, 124 Länderspiele, Weltmeister 2014.
Manuel Neuer: FC Bayern München, Tor, 40 Jahre, 124 Länderspiele, Weltmeister 2014.
Oliver Baumann: TSG 1899 Hoffenheim, Tor, 35 Jahre, elf Länderspiele.
Oliver Baumann: TSG 1899 Hoffenheim, Tor, 35 Jahre, elf Länderspiele.
Alexander Nübel: VfB Stuttgart, Tor, 29 Jahre, drei Länderspiele.
Alexander Nübel: VfB Stuttgart, Tor, 29 Jahre, drei Länderspiele.
Jonathan Tah: FC Bayern München, Abwehr, 30 Jahre, 45 Länderspiele.
Jonathan Tah: FC Bayern München, Abwehr, 30 Jahre, 45 Länderspiele.
Nico Schlotterbeck: Borussia Dortmund, 26 Jahre, 25 Länderspiele.
Nico Schlotterbeck: Borussia Dortmund, 26 Jahre, 25 Länderspiele.
Antonio Rüdiger: Real Madrid, Abwehr, 32 Jahre, 82 Länderspiele.
Antonio Rüdiger: Real Madrid, Abwehr, 32 Jahre, 82 Länderspiele.
Waldemar Anton: Borussia Dortmund, Abwehr, 29 Jahre, zwölf Länderspiele.
Waldemar Anton: Borussia Dortmund, Abwehr, 29 Jahre, zwölf Länderspiele.
Malick Thiaw: Newcastle United, Abwehr, 24 Jahre, fünf Länderspiele.
Malick Thiaw: Newcastle United, Abwehr, 24 Jahre, fünf Länderspiele.
Joshua Kimmich: FC Bayern München, Abwehr, 31 Jahre, 108 Länderspiele.
Joshua Kimmich: FC Bayern München, Abwehr, 31 Jahre, 108 Länderspiele.
David Raum: RB Leipzig, Abwehr, 28 Jahre, 36 Länderspiele.
David Raum: RB Leipzig, Abwehr, 28 Jahre, 36 Länderspiele.
Nathaniel Brown (Mitte): Eintracht Frankfurt, Abwehr, 22 Jahre, drei Länderspiele.
Nathaniel Brown (Mitte): Eintracht Frankfurt, Abwehr, 22 Jahre, drei Länderspiele.
Angelo Stiller: VfB Stuttgart, Mittelfeld, 25 Jahre, sieben Länderspiele.
Angelo Stiller: VfB Stuttgart, Mittelfeld, 25 Jahre, sieben Länderspiele.
Leon Goretzka: FC Bayern München, 31 Jahre, 69 Länderspiele.
Leon Goretzka: FC Bayern München, 31 Jahre, 69 Länderspiele.
Felix Nmecha: Borussia Dortmund, Mittelfeld, 25 Jahre, sechs Länderspiele.
Felix Nmecha: Borussia Dortmund, Mittelfeld, 25 Jahre, sechs Länderspiele.
Aleksandar Pavlovic: FC Bayern München, 22 Jahre, neun Länderspiele.
Aleksandar Pavlovic: FC Bayern München, 22 Jahre, neun Länderspiele.
Pascal Groß: Brighton & Hove Albion, Mittelfeld, 34 Jahre, 18 Länderspiele.
Pascal Groß: Brighton & Hove Albion, Mittelfeld, 34 Jahre, 18 Länderspiele.
Jamal Musiala: FC Bayern München, Mittelfeld, 23 Jahre, 40 Länderspiele.
Jamal Musiala: FC Bayern München, Mittelfeld, 23 Jahre, 40 Länderspiele.
Jamie Leweling: VfB Stuttgart, Mittelfeld, 25 Jahre, vier Länderspiele.
Jamie Leweling: VfB Stuttgart, Mittelfeld, 25 Jahre, vier Länderspiele.
Florian Wirtz: FC Liverpool, Mittelfeld, 23 Jahre, 39 Länderspiele.
Florian Wirtz: FC Liverpool, Mittelfeld, 23 Jahre, 39 Länderspiele.
Lennart Karl: FC Bayern München, Mittelfeld, 18 Jahre, zwei Länderspiele.
Lennart Karl: FC Bayern München, Mittelfeld, 18 Jahre, zwei Länderspiele.
Nadiem Amiri: 1. FSV Mainz 05, Mittelfeld, 29 Jahre, neun Länderspiele.
Nadiem Amiri: 1. FSV Mainz 05, Mittelfeld, 29 Jahre, neun Länderspiele.
Leroy Sané (rechts): Galatasaray Istanbul, Mittelfeld, 30 Jahre, 74 Länderspiele.
Leroy Sané (rechts): Galatasaray Istanbul, Mittelfeld, 30 Jahre, 74 Länderspiele.
Maximilian Beier: Borussia Dortmund, 23 Jahre, sieben Länderspiele.
Maximilian Beier: Borussia Dortmund, 23 Jahre, sieben Länderspiele.
Kai Havertz: FC Arsenal, Angriff, 26 Jahre, 57 Länderspiele.
Kai Havertz: FC Arsenal, Angriff, 26 Jahre, 57 Länderspiele.
Deniz Undav: VfB Stuttgart, Angriff, 29 Jahre, sieben Länderspiele.
Deniz Undav: VfB Stuttgart, Angriff, 29 Jahre, sieben Länderspiele.
Nick Woltemade: Newcastle United, Angriff, 24 Jahre, zehn Länderspiele.
Nick Woltemade: Newcastle United, Angriff, 24 Jahre, zehn Länderspiele.

Foto 1 von 26

Als Nummer zwei fliegt der bisherige Stammkeeper, Oliver Baumann, mit in die USA, Kanada und Mexiko. Das viel diskutierte Torhüter-Team komplettiert der Stuttgart Alexander Nübel.

El Mala und Karl dabei, Führich und Füllkrug nicht

Auch sonst gibt es zahlreiche interessante Personalien im Kader. So ist auch Said El Mala vom 1. FC Köln berufen worden. Der 19-Jährige hat noch kein Länderspiel für die A-Nationalelf absolviert. Ebenfalls nominiert wurden Bundesliga-Shootingstar Lennart Karl (18) vom FC Bayern und der Dortmunder Felix Nmecha, der Teile der Saison verletzt verpasst hatte.

Nicht hingegen auf den WM-Zug aufgesprungen sind unter anderem die Stuttgarter Chris Führich und Maximilian Mittelstädt. Auch Niclas Füllkrug fehlt, der extra zur AC Mailand gewechselt ist im Winter, um seine Chancen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann zu verbessern.

Der Kader im Überblick

Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nübel,(alle Tor), Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Joshua Kimmich, David Raum, Nathaniel Brown, Angelo Stiller, Leon Goretzka, Felix Nmecha, Pascal Groß, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Florian Wirtz, Leroy Sané, Lennart Karl, Maximilian Beier, Kai Havertz, Deniz Undav, Nick Woltemade.

Mehr zum Thema
Stuttgart USA-Wahlen Julian Nagelsmann Mexiko Manuel Neuer Alle Themen
x