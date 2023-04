Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ukrainische Top-Klub Motor Saporischschja spielt seit dieser Saison als Gast in der Zweiten Bundesliga. Das gefiel nicht allen Gegnern. Die Spieler des Werksklubs stecken in einem Zwiespalt. Ein Stargast wird am Dienstag die Begegnung gegen die Eulen in Ludwigshafen verfolgen.

Es ist ein Leben mit Schuldgefühlen. Seit September spielt das Profiteam des ukrainischen Handball-Rekordmeisters Motor Saporischschja als Gast in der Zweiten Bundesliga. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine