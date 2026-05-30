Der Ludwigshafener Handball-Zweitligist kämpft an mehreren Fronten. Es drohen große Belastungen. Im sportlichen Bereich gibt es eine sehr gute Nachricht.

Wenn die Eulen Ludwigshafen im Juni eine größere sechsstellige Summe für die frühere Geschäftsführerin Lisa Heßler zahlen müssen, Heßler hat Nachforderungen, und wenn der Handball-Zweitligist dann auch noch im Vergleich mit dem Heßler-Nachfolger Domenico Marinese den Kürzeren zieht und die fristlose Kündigung unwirksam ist, dann stellt sich wirklich die Frage: Wie wollen die Eulen das schultern? Wie wollen die Eulen mit dieser Hypothek leben? Wie wollen die Eulen weitermachen?

Der Klub hat in den vergangenen Jahren einfach zu viele Fehler gemacht. Dass niemand im Klub in der Lage war, im Streit mit Lisa Heßler deeskalierend einzugreifen, dass niemand es geschafft hat, die Sache zu beenden, ist ein großes Versäumnis.

Turbulente Zeiten

Auch im Fall Domenico Marinese hat der Verein unklug gehandelt. Marinese hat sich, fraglos, engagiert, er hat sich sichtlich wohl gefühlt, er hat den Klub in der Stadt und bei Sponsoren gut vertreten. Aber Gesellschafter Dieter Mayer hat in Marinese einen Mann geholt, der beim SV Waldhof Mannheim Pressesprecher war und bei Bilfinger SE in der Kommunikationsabteilung arbeitete. Die Eulen hätten zu dem Zeitpunkt vor allem einen Wirtschaftsfachmann gebraucht, sie hätten einen Mann gebraucht, der die Zweite Liga aus dem Effeff kennt und gut vernetzt ist. Die Zeit nach Lisa Heßler war doch sofort turbulent. Bei allem Engagement Marineses, das war eine sehr schwierige Aufgabe in einem Umfeld, das durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht leicht zu handhaben war.

Michael Haaß als Glücksfall

Und: Auch der freigestellte Trainer Johannes Wohlrab muss fast ein dreiviertel Jahr weiterbezahlt werden. Wieso hat der Verein nicht die Option gezogen, damit wäre Wohlrabs Vertrag im vergangenen Sommer ausgelaufen und die Eulen hätten frei entscheiden können und würden heute besser da stehen. Sportchef Christian Deller pries den Kampfgeist Wohlrabs. Alles schön und gut, aber das Verhältnis zur Mannschaft war nach einer ersten durchwachsenen Saison und einer zweiten schlechten völlig zerrüttet. Die Situation war verfahren. Im Oktober hatte er auch den letzten Kredit verspielt, nach einer Abreibung im Heimspiel gegen den Dessau-Roßlacher HV endete seine Zeit in Ludwigshafen. Der Vertrag aber läuft noch bis 30. Juni. Immerhin: Wohlrabs Nachfolger Michael Haaß entpuppte sich als Glücksfall. Wie schön, dass er vorzeitig verlängert hat. Mit dem Trainer schafften die Eulen am vergangenen Samstag den ersehnten Klassenerhalt. Das war wieder keine tolle Runde, umständehalber zählte aber am Ende nur, dass das Team eine weitere Saison im Handball-Unterhaus spielen kann.

Eine Herzenssache

Was bedeutet das für die kommende Spielzeit? Christian Deller hat den Fans schon mal geraten, sich von hochtrabenden Zielen zu verabschieden, das Ziel, die Rückkehr in die Bundesliga, ist keines mehr. Aber wenn die Eulen es hinbekommen würden, sich wieder auf ihre Werte zu besinnen und dann einen grundsoliden Zweitligisten abgeben, das wäre doch in Ordnung, oder? Vielen Sportfans in und um Ludwigshafen liegt der Verein sehr am Herzen, das hat nicht nur wieder diese Saison gezeigt, sondern gerade auch die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum des Aufstiegs.

Noch ein weiterer Aspekt: Warum geben die Eulen Ludwigshafen die Kooperation mit den Rhein-Neckar Löwen auf? Von dieser Partnerschaft haben die Eulen doch jahrelang profitiert. Der langjährige Kapitän Max Haider kam von dem Bundesliga-Klub, David Schmitt, Lion Zacharias, Theo Straub oder Mats Grupe folgten. Alle haben sich prächtig eingefügt, alle haben sich in Ludwigshafen weiterentwickelt. Sich auf die MT Melsungen in Nordhessen als neuen Partner zu versteifen, ist nur die zweitbeste Lösung. Melsungen und Kassel-Wilhelmshöhe mit seinem Intercity-Bahnhof sind weit weg, die Löwen stehen in unserer Region viel mehr im Fokus. Unabhängig voneinander haben Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert und der ehemalige Sportchef Uwe Gensheimer die Eulen auch als künftigen Partner nicht ausgeschlossen. Aber diese Kooperation muss gewollt sein. Kurze Dienstwege: Michael Haaß hat mit Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki zusammengespielt.