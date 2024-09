Das deutsche Unternehmen Ottobock unterhält im Paralympischen Dorf einen technischen Service, der allen Athletinnen und Athleten kostenfrei offensteht. Das wird rege genutzt. Manchmal geraten die Helfer ins Schwitzen. Ein Besuch vor Ort.

Der Wettbewerb im Para-Badminton steht am nächsten Vormittag an, doch ausgerechnet am Vorabend bricht der Rahmen des Rollstuhls eines Athleten an zwei Stellen. Seine Stress-Kurve rast nach oben: Seit Jahren