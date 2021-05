Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt betont: Für den 1. FC Kaiserslautern besteht keine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, Leistungsträger zu verkaufen.

Die erste Hürde des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung hat der 1. FC Kaiserslautern genommen: Die Mitglieder des Gläubigerausschusses der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co.KGaA haben am Mittwoch Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt beauftragt, mit der Gruppe der regionalen Investoren einen Investoren-Vertrag final zu verhandeln. Ob der eingeschlagene Weg Erfolg beschert, muss und wird die Zukunft zeigen. Klar ist: Je schlechter die sportlichen Resultate ausfallen, desto zorniger werden die Fans – und desto heftiger werden sie die gestrige Entscheidung zugunsten der regionalen Investoren anprangern.

Sportlicher Erfolg aber lässt sich allein mit einer Belegschaft erreichen, die nicht wie in den vergangenen Jahren ihre Leistungsträger verlieren muss, um finanzielle Löcher zuzuschütten. Den aktuellen Kader zu verschlanken und neuralgische Punkte auszumerzen, das wäre der optimale Weg. Doch so einfach ist das nicht. Die beiden Offensivkräfte Christian Kühlwetter und Florian Pick werden von dem ambitionierten Zweitligisten 1. FC Heidenheim umgarnt, Kapitän Carlo Sickinger bekundete am Montag im Gespräch mit der RHEINPFALZ, den Wechsel zu einem anderen Verein nicht ausschließen zu können. Im schlechtesten Falle würden dem FCK drei Stützpfeiler wegbrechen.

Trainingsauftakt mit Pick, Kühlwetter, Sickinger

Das Insolvenzverfahren in Eigenregie zu bestreiten, sei darum ein Vorteil, sagt FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Vogt. Sämtliche Schritte, die im Rahmen der sportlichen Planung vollzogen würden, seien mit dem Gläubigerausschuss abgesprochen und von diesem freigegeben. „Wir arbeiten mit einer Budgetvorgabe, diese ist in einem Planszenario hinterlegt, das am 30. Juni 2021 endet“, sagt Voigt. „Wir haben die Spieler nach wie vor unter Vertrag, und zwar alle drei. Für uns spielen die Avancen anderer Klubs zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Rolle.“

Beim Trainingsstart am 5. August würden Pick, Kühlwetter und Sickinger mit den Roten Teufeln ins Training einsteigen, „und dann schauen wir, was die nächsten Wochen bringen. Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu verpflichtet, aus einer betriebswirtschaftlichen Notsituation heraus diese Spieler verkaufen zu müssen.“ Für die Anhänger des FCK ist das eine gute Nachricht, aber keine Garantie, dass besagte drei auch bleiben. Denn Reisewillige sind in der Regel nur schwer aufzuhalten.