Keine Zuschauer, keine Stimmung. Doch die Leichtathleten leben ihren Traum von den Olympischen Spielen. Deshalb war die DM wichtig.

Konstanze Klosterhalfen läuft für Geld in Monaco, sie ist in einer bestechenden Form, Gina Lückenkemper lief aus Scham in Finnland, ihre Form ist schlecht. Die deutschen Meisterschaften ließen