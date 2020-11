Nach der 0:6-Niederlage in Spanien ist das System Löw infrage gestellt. Aber der Fußball-Bundestrainer darf weitermachen. Der 60-Jährige irrt, wenn er die Qualitätsfrage in der Abwehr ignoriert.

Es mutete irgendwie surreal an, als sich Joachim Löw hinter dem Podium erhob und die schwarze Maske über seinen Mund schob. Sichtlich angeschlagen hatte der Bundestrainer nach der 0:6 (0:3)-Lehrstunde von Sevilla in der virtuellen Pressekonferenz zwar Rede und Antwort gestanden, aber selten wirkten rund um die deutsche Nationalmannschaft so viele Fragen offen wie nach der Abfuhr gegen Spanien. Das verspielte Final-Four-Turnier in der Nations League stellte das mit Abstand geringste Übel dar. Gleich nach dem Rückflug beantwortete die Führungsspitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Tag danach die Kardinalfrage: Löw darf vorerst weitermachen. Maske auf – und durch.

Krisensitzung am Münchner Flughafen

In einer Sitzung am Münchner Flughafen bekam der 60-Jährige von Präsident Fritz Keller und Verbandsdirektor Oliver Bierhoff die Rückendeckung. „Wir haben in Sevilla einen schwarzen Abend erlebt, der wehgetan hat. Aber ich habe auch den Willen gespürt, diesen Eindruck zu korrigieren“, äußerte Keller. Bierhoff war seinem langjährigen Weggefährten bereits unmittelbar nach der desaströsen Vorstellung zur Seite gesprungen. „Das Vertrauen ist da, daran ändert auch dieses Spiel nichts.“ Dass Bierhoff am Wochenende überraschend erklärte, das weitere Engagement des bis 2022 gebundenen Trainers sei vom Abschneiden bei der EM 2021 abhängig, wirkt dennoch plötzlich wie eine düstere Vorhersehung.

Kollabiert das System Löw?

So manch einer sieht mit der höchsten Niederlage seit 1931 bereits das System Löw kollabieren. So viele Verdienste sich der Weltmeistertrainer auch für den deutschen Fußball erworben hat: Das WM-Debakel 2018, das 0:3 in der Nations League in den Niederlanden und nun die Gruselvorstellung gegen Spanien stehen für Tiefpunkte, die den Bundestrainer nicht von der Verantwortung entbinden. Die historische Demütigung mit der höchsten Pflichtspielniederlage in 112 Jahren Länderspielgeschichte kratzt an Löws Vita, der sich doch mit seinem Ensemble viel weiter wähnte. Der Coach wirkte am Spielfeldrand fast schon apathisch. Alle nehmen einen bleischweren Rucksack aus dem Corona-Jahr 2020 ins EM-Jahr 2021, wo erst Ende März die nächste Länderspielmaßnahme ansteht.

In seiner Analyse hatte der Südbadener von einem „rabenschwarzen Tag“ gesprochen. „Es hat überhaupt nichts funktioniert. Wir hatten keinen Zugriff, kein Zweikampfverhalten. Wir haben die Räume geöffnet, das Konzept verlassen und sind irgendwo rumgelaufen.“ Nur: Den müden, schwerfälligen Eindruck, den er seiner Mannschaft in die Mängelliste schrieb, machte der Trainer selbst auch.

DFB hat zu viele andere Baustellen

Doch speziell der über seine Freiburger Vergangenheit mit Löw gut bekannte Keller will diese Baustelle im Verband nicht auch noch eröffnen. Der DFB hat mitten in der Pandemie so viele Probleme, dass er sich keine (teuren) Personalkorrekturen leisten will, zumal Macher Bierhoff sich mit der Zuständigkeit für die im Bau befindliche DFB-Akademie hausintern fest verankert hat. Doch der Imageschaden wirkt fatal. Der planlose Auftritt erschüttert die grundsätzliche Überzeugung. Der leblose Zerfall einer DFB-Elf, die zumindest in Mittelfeld und Angriff – abgesehen vom verletzten Joshua Kimmich – eigentlich in der für die EM gedachten Bestbesetzung antrat, erschreckte.

„Spanien hat es uns vorgemacht“

Gegen denselben Gegner agierte die Auswahl Anfang September beim Remis (1:1) in Stuttgart noch auf Augenhöhe, nun schien auf einmal ein Klassenunterschied zu bestehen. „Spanien hat es uns vorgemacht“, klagte der Wahl-Spanier Toni Kroos. Beide taktischen Herangehensweisen hätten nicht funktioniert. Aber hatte die Mannschaft überhaupt einen richtigen Plan? Vielleicht hätte der auch gar nichts genutzt, wenn Führungskräfte nicht führen und Nachrücker wie Robin Koch, Philipp Max oder Jonathan Tah der Überforderung enttarnt werden. Löw irrt gewaltig, wenn er die Qualitätsfrage negiert – in der Defensive ist die Elf gerade so weit vom Weltklasseniveau entfernt wie deutsche Großstädte von einem beruhigenden Corona-Inzidenzwert.

„Wir haben zusammen das Spiel vergeigt. Die Körpersprache und die Kommunikation waren zu wenig“, sagte Kapitän Manuel Neuer, der die aufflammende Debatte über eine Rückholaktion der ausgebooteten Mats Hummels (31), Jérôme Boateng (32) und Thomas Müller (31) nicht grundsätzlich vom Tisch fegte. „Es ist der falsche Zeitpunkt, nach so einer Niederlage über Spieler zu sprechen, die nicht dabei sind.“ Kommentar