Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem Bundesliga-Sieg am Samstag bei HBW Balingen-Weilstetten schöpfen die Rhein-Neckar Löwen neue Zuversicht für das letzte Saisondrittel.

Jens Bürkle, der Trainer der HBW Balingen-Weilstetten, gestattete sich in der Pressekonferenz ein Gedankenspiel. „Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ihr am Dienstag nicht