Die Corona-Pandemie hat auch das Ringen im Land lahmgelegt. Die Macher des Kontaktsports wollen aber nicht Trübsal blasen und geben sich kämpferisch, obwohl ein Ende der Durststrecke nicht in Sicht ist. Hoffnung macht die Treue der Jugend zu ihrem Sport.

Der 29. Februar 2020 war der bislang letzte Tag, an dem der Ringersport in der Pfalz so etwas wie Normalität erlebte. Seit den Offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Schifferstadt fand wegen der