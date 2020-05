Zum Auftakt des Saisonendspurts mit Geisterspielen und allen sie begleitenden Umständen in der Fußball-Bundesliga gastiert der abstiegsbedrohte FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln, der nach der Trennung von Achim Beierlorzer unter dessen Nachfolger Markus Gisdol durchgestartet ist. In elf Spielen hatte Beierlorzer in der Hinrunde mit dem FC sieben Zähler sammeln können, allerdings auch viel Pech gehabt. Im letzten Spiel unter der Regie des 52-Jährigen hatte Köln eine 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim kassiert, wobei der Siegtreffer ein verwandelter Foulelfmeter in der achten Minute der Nachspielzeit war. Nach dieser Niederlage musste er gehen.

Mit seinem neuen Verein Mainz ist Beierlorzer schon erfolgreicher, hat vor allem mit hohen Siegen – unter anderem ein 5:1-Erfolg in Hoffenheim bei seinem Einstand am 24. November 2019 – für Furore gesorgt. Allerdings gab es auch deftige Niederlagen. Doch Konstanz und Kompaktheit werden für den Ligafünfzehnten, der vier Punkte vor dem 16. Düsseldorf liegt, ein Schlüssel zum Klassenverbleib sein. Der Trainer hat personell die Qual der Wahl, nur Torhüter Robin Zentner (Kreuzbandriss) und der gesperrte Stürmer Jean-Philippe Mateta fehlen.