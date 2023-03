Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Russen und Belarussen werden bei Olympischen Spielen am Start sein, weil das IOC es so will. Doch die Athleten lässt der Verband allein.

Überrascht es, dass sich das Internationale Olympische Komitee für einer Rückkehr russischer und belarussischer Athleten in den Weltsport einsetzt? Nein. Genauso wenig wird es überraschen,