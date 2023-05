Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass der 1. FSV Mainz 05 das Publikum im Bremer Weserstadion paralysierte. 5:0 siegten die Rheinhessen am 17. Dezember in einer Situation, die für beide Vereine ebenso schwierig war wie jene, in der sie vor dem Bundesliga-Duell am Samstag (ab 15.30 Uhr) in der Mainzer Arena stecken.

Die Hanseaten haben seit neun Spielen nicht mehr gewonnen, der FSV kauert mit sechs von 36 möglichen Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit einer derart dürren Ausbeute wären der Elf von