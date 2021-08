Es gibt im Umfeld der Rhein-Neckar Löwen einige Personen, die sich vor dem Duell am Dienstagabend (19 Uhr) erst einmal mit der Aussprache des Gastteams beschäftigen mussten. RK Trimo Trebnje heißt der erste Kontrahent der Badener in der Gruppenphase der European League.

Im Grunde wird der Klub aus Slowenien gesprochen wie geschrieben – Trebnje. Laute und Vokale sind vor dem Match allerdings nicht die größten Unsicherheiten, mit denen sich die Löwen beschäftigen müssen. Die 23:28-Niederlage am vergangenen Donnerstag gegen Leipzig und vor allem die Art und Weise ihres Zustandekommens wirken immer noch nach.

„Das war einfach unterirdisch“, fasst Rechtsaußen Patrick Groetzki die 60 Minuten gegen Leipzig zusammen. Nicht die Niederlage an sich rüttelte die Löwen emotional durch, sondern der schwache und zum Teil hilflose Auftritt eines Teams, das bei der Vergabe des Titels ein Wörtchen mitreden will. „Wir haben gesehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben“, sagt Martin Schwalb. Der Trainer versuchte viel, aber er konnte die Pleite nicht abwenden. Der Routinier auf der Bank musste einsehen, dass sein Team noch nicht so gefestigt ist, wie er und die Spieler selbst das vermutlich geglaubt haben.

Löwen müssen neuen Mut fassen

Vor diesem Hintergrund war es gut, dass die Löwen nach der entmutigenden Leistung vom Donnerstag zumindest ein paar Tage Zeit hatten, um neuen Mut zu fassen. In den Gesichtern der Beteiligten und in ihren Aussagen war die Sorge ablesbar, dass sie nach der sportlich wenig erbaulichen Vorsaison erneut hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben. Das Fehlerhafte Auftreten gegen Leipzig erschütterte den Glauben an das eigene Leistungsvermögen.

Beim Start in die European League geht es für die Badener deshalb nicht in erster Linie darum, aus Gründen des sportlichen Vorankommens zu gewinnen. Vier Mannschaften einer Sechser-Gruppe kommen schließlich in die nächste Runde – und die Löwen werden eine davon sein. Vielmehr müssen sich die Spieler selbst zeigen, dass der Auftritt gegen Leipzig ein negativer Ausrutscher bleiben kann. „Hoffentlich sagt das nichts über unsere Leistungsstärke aus“, erklärt Groetzki, räumt aber ein: „Wenn man ehrlich ist, haben wir solche Spiele schon öfter erlebt.“

Uros Zorman ist Trainer in Trebnje

Gegen den Gast aus Slowenien müssen die Löwen gewinnen, aber im Team aus Trebnje steckt viel Gefahr. Die Namen der Spieler sind wenig bekannt, weshalb immer sofort die Gefahr mitschwingt, den Kontrahenten nicht die nötige Konzentration zu schenken. In der slowenischen Liga hat die Mannschaft bislang alle sechs Partien gewonnen – und RK Trebnje verfügt in jedem Fall über eine schillernde Persönlichkeit auf der Trainerbank. Uros Zorman wirkt seit diesem Sommer in seiner Heimat, als aktiver Spieler zählte er zwischen 2000 und 2018 zu den besten Spielmachern seiner Zeit. Er gewann mit drei verschiedenen Klubs insgesamt vier Mal die Champions League. Mit seiner jungen Mannschaft wird ihm das nicht gelingen, aber die Löwen möchte Zorman trotzdem ärgern.