Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss am Montagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den favorisierten Bundesligisten Borussia Mönchengladbach die richtige Mischung aus Mut und Disziplin finden. Wegen des zum dritten Mal in Folge über 35 liegenden Inzidenzwertes sind nur 5000 Zuschauer zugelassen.

Im Grunde dürfte es ja keinen Zweifel daran geben, dass eine Pokalpartie gegen einen Erstligisten wie Borussia Mönchengladbach ein jeder Profi des 1. FC Kaiserslautern als große Chance begreifen müsste. Doch das Duell zwischen den beiden traditionsreichen Urgesteinen des deutschen Fußballs am Montagabend im Fritz-Walter-Stadion (20.45 Uhr, ARD und Sky) birgt auch eine Gefahr.

Gerne in der Underdog-Rolle

Nach dem missratenen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den beiden Duellen mit Eintracht Braunschweig (0:0) und dem SV Meppen (0:1) könnte eine Packung gegen die „Fohlen“ die Stimmung erst recht eintrüben. Da würde es auch nichts helfen, dass die Roten Teufel vermeintlich nichts zu verlieren haben. Sportchef Thomas Hengen lässt keine Zweifel daran, mit welchen Gefühlen er dem Vergleich entgegenblickt. „Es muss einfach ein Traum für jeden unserer Spieler sein, so eine Partie spielen zu können“, sagt er. „Die Ausgangslage ist klar. Wir müssen 120 Prozent bringen, und wenn Gladbach dann nur 80 Prozent bringt, haben wir vielleicht eine Chance. Solange alles möglich ist, wollen wir das ausnutzen.“ Abgesehen davon, dass mehr als 100 Prozent an Leistung nicht erreichbar sind, die Borussia noch kein Pflichtspiel absolviert hat und Trainer Adi Hütter auch wegen der EM-Heimkehrer längst noch nicht an einen geregelten Trainingsbetrieb denken konnte, ist klar, was Hengen meint: Die Rollen sind verteilt. Hier der Drittligist, der in der Vorsaison mit Ach und Krach dem Abstieg entronnen ist – dort das Ensemble aus dem Oberhaus, das den deutschen Fußball in der Champions League vertreten hat. „Es ist schön, mal in der Underdog-Rolle zu agieren, vielleicht tut uns das ganz gut“, sagt Marco Antwerpen.

Überzeugt von einer „Initialzündung“

Die Laune des 49-jährigen Trainers scheint sich seit dem 0:1 in Meppen gebessert zu haben. Doch er brauchte Zeit, um den Auftritt des FCK zu verarbeiten. Grundsätzlich habe er „eine sehr kritikfähige Mannschaft“, sagt Antwerpen, allerdings gehe es darum, aus solch einer Niederlage nicht nur die richtigen Schlüsse zu ziehen, sondern auch eine Reaktion zu präsentieren. Und das nicht nur in einem Spiel, „sondern dauerhaft“. Antwerpen zeigt sich sehr optimistisch, dass die „Initialzündung“, wie er es nennt, bald erfolgen werde. Zugleich mahnt er, der Mannschaft keinen ungesund hohen Erwartungsdruck aufzubürden. Gegen die Borussia wird dies nicht der Fall sein, so viel ist gewiss.

Neben den Langzeit-Rekonvaleszenten Anas Bakhat und Lucas Röser fallen nach Klubangaben auch Marlon Ritter und Dominik Schad am Montag aus. Mittelfeldspieler Ritter beklagt eine Muskelquetschung im Oberschenkel, Schad schlägt sich mit Problemen im Sprunggelenk herum. Marvin Senger und Anil Gözütok trainieren wieder voll und könnten am Montag im Kader stehen.

Für Antwerpen und seinen Stab stellt sich auch die Frage der Herangehensweise an das Duell mit einer auf allen Positionen besser besetzten, zwei Klassen höher spielenden Mannschaft. „Es ist die Herausforderung, dass man in so einem Spiel wirklich mutig agiert, dass man in der Defensive aber trotzdem gute Abläufe hat. Das wird ganz entscheidend sein“, sagt er. „Wir wissen, was auf uns zukommt, mit welchen Offensivspielern der Verein aufwarten kann. Man muss eine gute Balance finden.“

Problem: Über 5000 Karten verkauft

Das Spiel am Montag dürfen wegen verschärfter Corona-Bekämpfungsmaßnahmen nur 5000 statt der zuvor genehmigten 20.000 Fans besuchen. Das teilte die Stadt Kaiserslautern gestern mit. Der FCK hatte indes schon mehr als 5000 Karten verkauft. Tickets, die bereits per Mail versandt und abgerufen wurden, bleiben gültig, teilte der Klub mit. Die Verteilung der Karten sei unter anderem anhand des Zeitpunkts der Bestellung und der Verteilung der Plätze auf die einzelnen Blöcke und Tribünen erfolgt. Fans, deren Bestellung nicht berücksichtigt werden konnte, sehen das in ihrem FCK-Kundenkonto. Zudem werden sie laut Klub noch per E-Mail informiert. Bei stornierten Bestellungen fallen nach FCK-Angaben keine Kosten an. Wegen der verschärften Maßnahmen gibt es keinen Park&Ride-Busverkehr.