Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An Ostern hat sich die Handball-Familie Job mal wieder getroffen. In Hagenbach freute sich Ex-Trainer Wilfried Job über den Besuch seiner drei Söhne. Und selbstverständlich wurde viel über die womöglich schönste Sportart der Welt geplaudert.

Opa!!! Besuch kommt. Volles Haus bei Wilfried Job in Hagenbach. Die Jungs sind da an Ostern, mit ihren Ehefrauen sowie Enkeln und Enkelinnen. Der Patron ist schon draußen an jenem