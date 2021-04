Otto Rehhagel verehrt die „Helden von Bern“ bis heute. Dass er eines Tages speziell die Walter-Brüder, Werner Liebrich und Horst Eckel zu seinen Freunden würde zählen dürfen, hat sich der gebürtige Essener an jenem 4. Juli 1954 nicht träumen lassen. Bei TuS Helene Altenessen begann „König Otto“ mit dem Fußball. Dort war auch Helmut Rahn, der Boss, daheim.

4. Juli 1954, Bahnhof Altenessen: Otto Rehhagel, 15 Jahre alt, lechzt nach einem Platz vor den im Nachkriegsdeutschland so raren Fernsehgeräten. Am Bahnhof Altenessen sind schon am Vormittag 100 Leute dicht gedrängt in der Kneipe in Stellung. Alle kennen, alle lieben den Boss: Helmut Rahn, beim SV Altenessen groß geworden, dann bei Rot-Weiß Essen am Ball, wird das größte Spiel seiner Karriere spielen: Der Rechtsaußen, der bei der Nationalelf das Zimmer mit Fritz Walter teilt, sorgt im WM-Finale gegen die Ungarn für den Ausgleich zum 2:2 – und folgt dann dem „Befehl“ der Reporterlegende Herbert Zimmermann: „Rahn müsste schießen – Rahn schießt – 3:2!“ Deutschland bezwingt Ungarn. Deutschland ist Weltmeister. Die Einteilung der Zimmer – Herbergers Psychologie: Hier die Frohnatur aus Essen, da der ewig pessimistische Lauterer. Rahn traf im Regen – Fritz-Walter-Wetter!

„Die Walter-Elf, die Nationalmannschaft, die Weltmeister von 1954, das waren die Helden meiner Jugend“, schwärmt Otto Rehhagel auch mit seinen 82 Jahren noch. „Damals hätte ich mir nicht vorstellen können, sie kennenlernen zu dürfen, damals konnte ich mir nicht mal im Traum vorstellen, dass ich Fritz und Ottmar Walter und all die anderen Lauterer mal meine Freunde nennen dürfte“, sagt der Erfolgstrainer, der mit seiner Beate wieder in Essen lebt, beglückt. Für die Sepp-Herberger-Stiftung ist Rehhagel – auf Fritz Walters Spuren – noch immer ehrenamtlich aktiv.

Von RWE zu Hertha BSC

1960 kam Rehhagel, der eine Lehre als Maler und Anstreicher absolviert hatte, zu Rot-Weiß Essen. Die Karriere, die folgen sollte, als Profi und als Trainer, hat sich der Malocher wohl in kühnsten Träumen nicht so ausgemalt. 1963 wechselte Rehhagel zu Hertha BSC – die Bundesliga lockte. „Jetzt geht erst richtig los“, wurde der als Eisenfuß eingestufte Defensivmann zitiert. Ein Traum nahm Gestalt an. Hertha aber verspielte wegen Verstößen gegen die DFB-Statuen die Lizenz. So folgte Rehhagel 1966 dem Lockruf aus der Pfalz, wurde Profi beim 1. FC Kaiserslautern. Dort lernte er die Lauterer Weltmeister kennen und schätzen. Beeindruckend das Mannschaftsessen zu dem Fritz Walter nach Otterberg einlud. Auch Alt-Bundestrainer Sepp Herberger war zugegen. 201 Bundesligaspiele hat Otto Rehhagel bestritten, 23 Tore geschossen. Vom Elfmeterpunkt war er eine Bank. Otto Rehhagel, der Eisenfuß mit eisernen Nerven. Otto Rehhagel, der Musterprofi.

Der Retter von Rockenhausen

Als Rehhagel sich 1971 schwer verletzte, kam eine Einladung Fritz Walters – Balsam auf die wunde Fußballerseele. „Da hat sich die Freundschaft vertieft“, sagt Rehhagel, der die Zeit im Lazarett nutzte, um erste Trainererfahrungen zu sammeln. Er übernahm das abgeschlagene Bezirksliga-Schlusslicht FV Rockenhausen. 22:4-Punkte holte der Trainer-Novize mit dem FVR, der in der Klasse blieb. Im Café Bossong pflegte der Lauterer Profi schon damals seine Leidenschaft: Kaffee trinken, Zeitung lesen. Schön, dass Rehhagel 2019 zum Vereinsjubiläum noch einmal in die Nordpfalz kam.

Als Feuerwehrmann löschte er den Brand beim FVR. Feuerwehrmann – in der Schublade fand sich Rehhagel nach dem verletzungsbedingten Ende seiner Spielerkarriere als Trainer lange wieder, egal ob beim 1. FC Saarbrücken, Kickers Offenbach, mit denen er die Bayern 6:1 schlug, erstmals bei Werder Bremen, Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf. Bis der Feuerwehrmann zum Dauerbrenner bei Werder Bremen wurde: 14 Jahre wirkte Rehhagel dort, wurde mit den Grün-Weißen 1988 und 1993 deutscher Meister, 1991 und 1994 DFB-Pokalsieger, holte mit Werder 1992 den Europapokal der Pokalsieger. Den Irrtum mit seinem Wechsel zu den Bayern (1995/96) korrigierte Otto, der König von Bremen, mit einer einmaligen Sensation: Er führte den 1. FC Kaiserslautern als Bundesliga-Aufsteiger 1998 zur deutschen Meisterschaft. „Das wird es nie wieder geben, ein Neuling als Meister. Heute würde man uns Spieler wie Kadlec oder Marschall für 50 Millionen wegkaufen“, sagt der Meistermacher. Mit dem Wiederaufstieg 1997, mit dem Meisterstück, hat er seinen Freund Fritz Walter glücklich gemacht. Rehhagels letzten Triumph 2004, als der Trainerfuchs Griechenland sensationell zum Europameistertitel führte, hat Fritz Walter nicht mehr miterlebt. Er hätte es „dem Otto“ gegönnt.

„Der Otto“ leidet mit seiner alten Liebe – Rot-Weiß Essen. Aber auch mit dem FCK, der einen Platz im Herzen Rehhagels behalten hat. Er spielte für RWE, er spielte für den FCK, war Trainer der Roten Teufel: „Traditionsvereine haben es heute schwer. Tradition schießt keine Tore ...“

„Das Leben spielt nach Regeln. Die hat Fritz Walter immer eingehalten. Er war und ist ein Vorbild. Er war ein Mann mit Herzensbildung. Er hat seine Werte und Ideale vorgelebt“, sagt Otto Rehhagel. Er ist dankbar, solche Freunde gehabt zu haben. „König Otto“ – ein Malocher. Einer, der schon auf der Zeche wusste, dass der Fußball ihm Türen öffnet. Sohn Jens, der promovierte Sportwissenschaftler, ist der Stolz der Rehhagels. Fritz Walter war Idol und Freund zugleich!