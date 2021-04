Am Ende eines ruhigen Verbandstages hat Präsident Jürgen Kessing dann doch noch der Tagesaktualität und – mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio – dem Gesundheitsaspekt Gewicht gegeben: „Dazu gehört für mich, dass alle Spitzenathleten geimpft werden. Dies ist ein Appell an die Politik, da endlich tätig zu werden“.

Nach dreieinhalb erfolgreichen Jahren im Amt war der in der Pfalz großgewordene Kessing (64) mit 147 von 163 gültigen Stimmen als Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes wiedergewählt worden. Ein enormer Vertrauensbeweis für den einzigen Kandidaten. „Wir hatten eine sportlich enorm erfolgreiche Zeit, vor allem mit der EM in Berlin, und wir hoffen, dass wir im Juni bei der DM in Braunschweig Zuschauer zulassen dürfen“, sagte Kessing inmitten der Pandemie. Strukturreform und Digitalisierung sieht er enorm vorangetrieben. „Wie können wir in den Schulen präsenter werden, da haben wir enorm an Boden verloren? Wir können deutlich mehr machen“, sagte er mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung. Wirtschaftlich stehe der Verband sehr gut da. Der Vertrag mit der WGV wurde bis 2025 verlängert, die Verträge mit GLS und Nike stehen, der Fernsehvertrag mit ARD/ZDF läuft bis 2024.

Aufgeploppt ist kurz die Trennung zwischen DLV und seinem ehemaligen Generaldirektor Michael Lameli. Lameli, der aus St. Martin stammt, war nicht sehr lange beim DLV – von Januar 2017 bis Januar 2019. Es hatte nicht gepasst. Von Hause aus zwar Leichtathletik, kam der Sport-Ökonom Lameli vom Berliner Fußball-Verband, als er den inzwischen verstorbenen Frank Hensel als Verwaltungschef beerbte. Lameli konnte keinen Fuß fassen, wurde bald nach der EM 2018 in Berlin freigestellt, dann ging er vorzeitig, was für den DLV teuer wurde, denn Lameli hatte einen Fünf-Jahres-Vertrag. Heute ist er selbstständig und trainiert den Berliner Bezirksligisten Blau-Weiss Hohen Neuendorf. Wie hoch die Abfindung war, wollte Kessing am Samstag nicht sagen: „Sie war in der üblichen Größenordnung, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung“. Im Haushalt von 2018 steht ein Minus von 240.000 Euro.

Hartmut Grothkopp, der wiedergewählte Vizepräsident Leistungssport, hob vier Themenschwerpunkte für die nächsten vier Jahre hervor: Vor Tokio und der EM 2022 in München die Stärkung der A-Nationalmannschaft, vor allem mit Blick auf Trainingslager, die Leistungsentwicklung im Nachwuchsbereich in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden, das Ansehen des Trainerberufs und die jungen Athleten, die nicht bei Polizei oder Bundeswehr sind. Der DLV will sie mit einem Stipendium fördern, es sei mit den ersten Zwölf angelaufen.

Ach ja, diese Videositzungen in Coronazeiten. „Eine knifflige Veranstaltung“, nannte es Volker Hirth vom Hessischen Rundfunk, der durch den Verbandstag führte. Das Präsidium saß zu Teilen im Best Western Hotel in Darmstadt, der Rest war aus ganz Deutschland zugeschaltet, darunter auch die Delegierten des Leichtathletik-Verbandes Pfalz. Er liegt mit 18.351 Mitgliedern (Juli 2020) auf Platz neun nach Mitgliederzahlen unter den 20 Landesverbänden (798.819 Mitglieder). Die knifflige Veranstaltung lief professionell ab. Trotzdem dürfte sich die Mehrheit dieses Format in den nachpandemischen Zeiten nicht mehr wünschen – weil es anstrengend ist.