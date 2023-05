Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

2020 ist nicht wirklich das glücklichste Jahr in der erfolgreichen Formel-1-Karriere des Sebastian Vettel. Höhepunkte sind heuer die Ausnahme. 2008 dagegen setzte er ein Glanzlicht: Mit seinem Erfolg in Italien kürte er sich am 14. August zum jüngsten Grand-Prix-Sieger aller Zeiten.

21 Jahre, vier Monate und elf Tage ist der heute 33-jährige gebürtige Heppenheimer alt, als er im Königlichen Park von Monza das scheinbar Unmögliche schafft. Erst 2016 entreißt