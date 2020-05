Abbruch der Fußball-Amateursaison oder aussetzen? Ein Thema, das im Südwesten diskutiert wird. Die Suche nach der Lösung ist schwierig.

Im Saarland und im Gebiet des Fußballverbandes Rheinland haben sich die Vereine jeweils mit einer deutlichen Mehrheit für einen Abbruch der Saison ausgesprochen. Es wäre keine große Überraschung, wenn die Meinungsumfrage des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) zu einem ähnlichen Bild kommen würde.

Was ist mit der Wechselfrist?

Die Vereine wollen Planungssicherheit. Viele können sich mit Blick auf das Wechselthema im Sommer nicht so recht vorstellen, wie eine Fortsetzung der Spielzeit nach dem 30. Juni aussehen soll. Das Präsidium des SWFV hat sich dagegen auch mit der Frage befasst: Was ist, wenn in diesem Jahr in den Amateurligen kein Fußball mehr gespielt werden kann? Dann ließe sich 2021 im März zumindest eine Saison 2019/21 zu Ende spielen. Im März 2021 neu zu starten, würde wiederum so einige Herausforderungen mit sich bringen.

Die vom Verband präsentierten acht verschiedenen Szenarien bei einem Abbruch der Spielzeit zeigen auch: Die Situation ist alles andere als einfach. Es gibt viele Fragen. Von daher ist es gut, sich ein Meinungsbild einzuholen. Auch wenn am Ende natürlich nicht jeder Wunsch erfüllt werden kann.