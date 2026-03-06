Nie war so viel Umbruch in der Königsklasse wie dieses Mal. Eine wilde Jagd in 26 Etappen zum Rennjahr 2026. Los geht’s am Wochenende in Australien.

Neue Nummer Eins

Stolz fährt sie Titelverteidiger Lando Norris spazieren: „Nicht für mich, sondern fürs McLaren-Team.“ Max Verstappen gibt die Zahl mit einem Lächeln ab: Die Drei sei ohnehin seine Lieblingszahl.

Neue Kunden

Das Alpine-Team ist jetzt mit Mercedes-Leihmotoren unterwegs, ein Armutszeugnis für den französischen Automobilhersteller.

Neuer Hersteller

Audi sorgt nach der Übernahme des Schweizer Sauber-Teams für ein Duell der Silberpfeile mit dem alten Rivalen Mercedes – obwohl die Ingolstädter Farbe offiziell Titanium heißt.

Neuer Fahrer

Arvid Lindblad ist der einzige Rookie in dieser Saison. Der 19-Jährige von den Racing Bulls hat eine indische Mutter und einen schwedischen Vater, fährt aber mit britischer Lizenz.

Neuer Beifahrer

Isack Hadjar, 21, ist nach nur einer Saison auf den Schleudersitz neben Max Verstappen bei Red Bull Racing befördert worden. Durchbruch oder die Lizenz zum Scheitern?

Neuer Teamchef

Adrian Newey ist der Designer mit den meisten WM-Titeln, der mit angeblich 35 Millionen Euro wohl höchstbezahlte Angestellte der Formel 1 und jetzt in einer Doppelrolle auch Teamchef bei Aston Martin.

Neuer Favorit

George Russell galt lange als das größte Mercedes-Talent, hat viel von Lewis Hamilton gelernt, aber nie das Auto für den Durchbruch. Mit 28 ist er nun zum Favoriten der Buchmacher auf den Titel geworden.

Neue Traummaße

Die Rennwagen sind kürzer (3,40 Meter) und schmaler (1,90 Meter), außerdem um gleich 30 Kilogramm leichter und somit wendiger. Im Prinzip das, was sich jeder Fahrer wünscht.

Neue Motoren

Sie machen halbe-halbe, Elektromaschine und Verbrenner-Aggregat bringen es zusammen auf um die 1000 PS. Der Sprit muss absolut nachhaltig sein. Die Formel 1 will sich mit dieser Offensive weniger angreifbar machen und für mehr Akzeptanz sorgen. Verstappen hat vor dem ersten Start gehöhnt: „Wie die Formel E auf Steroiden.“

Neuer Deutscher

Nico Hülkenberg, 38, erlebt mit Audi seinen x-ten Frühling im Herbst der Karriere. Weitere Talente sind aber bislang Fehlanzeige. Bis auf Devin Titz aus Bönen in Nordrhein-Westfalen. Der wurde ins neue Mercedes-Juniorteam aufgenommen. Er ist aber erst elf Jahre alt ...

Trägt nun die Audi-Ringe: Nico Hülkenberg. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Neuer Sound

Sechszylinder und E-Maschine werden nie wie Zehnzylinder klingen, aber das für die Fans so wichtige Geräusch ist wenigstens etwas dumpfer, kehliger als bisher. Puristen arbeiten hinter den Kulissen schon an der Rückkehr zu den alten Motoren, sie wollen, dass die Formel 1 eine Spielwiese der Ingenieure bleibt.

Neue Startprozedur

Mit den neuen Motoren wird es deutlich schwieriger, richtig wegzukommen. Deshalb gibt es beim Start nun fünf Sekunden Vorwarnzeit

Neue Partner

Ferrari funktioniert wie eine rasende Dating-Plattform. Charles Leclerc hat noch kurz vor dem Flug nach Australien seine Verlobte Alexandra Saint Mleux geheiratet, Lewis Hamilton wird verdächtig häufig mit Kim Kardashian gesichtet. Der Rekordchampion sucht aber weiter verzweifelt einen Renningenieur.

Neue Verträge

90 Prozent aller Verträge laufen zum Jahresende aus, Teams wie Fahrer werden ab dem Sommer pokern. Max Verstappen kann in Ruhe abwarten, wie sich die Autos entwickeln. Ausstiegsklauseln sind ihr Geld wert.

Neueinsteiger

Cadillac ist der elfte Rennstall, der erste Neue seit dem Haas-Debüt vor zehn Jahren. Das führt auch zu einer neuen Zählweise bei den Qualifikationsabschnitten.

Neuer Kandidat

Toyota, das sich einst mit Ralf Schumacher, Timo Glock und Rennfabrik in Köln vergebens um Grand-Prix-Ruhm mühte, unterstützt das US-Team Haas als technischer Partner und Sponsor. Ein Einstieg durch die Hintertür?

Neuer Ärger

Mercedes hat bei der Verdichtung im Motor einen – legalen – Trick gefunden, der einen gewaltigen Leistungsvorteil bringt. Die Konkurrenz lief nach den ersten Testfahrten Sturm, ein Kompromiss wurde erzwungen: Von Juni an gelten gleiche Richtlinien und Messmethoden für alle.

Neue Flügel

Die Aerodynamik kommt nicht mehr hauptsächlich vom Unterboden, stattdessen sind die Flügel vorn und hinten beweglich, je nach Situation auf der Strecke. Ferraris Heckspoiler kann sogar auf den Kopf gestellt werden. Toller Salto.

Neuer Wortschatz

Kommentatoren und Zuschauer müssen sich auf Worte wie Boost-Mode einstellen, damit wird die Zusatzpower von noch mal 475 PS bezeichnet, die jederzeit in jeder Runde verfügbar ist, wenn auch nur kurzfristig.

Neues Berufsbild

Damit auch genügend Überhol-Überschuss da ist, müssen die Fahrer die Batterien durch spezielle Fahrtechniken aufladen. Das verändert nicht nur den Fahrstil, es droht auch unübersichtlich zu werden. Vom Vollgas-Artisten zum Energiemanager.

Neuer Bösewicht (gesucht)

Christian Horner, der geschasste Red-Bull-Kommandant, bastelt an einem Comeback als Rennstallbesitzer. So lange fehlt der Branche das, was Mercedes-Boss Toto Wolff auf gut wienerisch einen „Oarsch“ nennt. Auch Wolffs anderer Lieblingsgegner, Red-Bulls Helmut Marko, steht nicht mehr zur Verfügung.

Neuer Selbstversorger

Red Bull Racing baut nicht nur das Auto, sondern auch den Motor selbst, dafür entstand im britischen Milton Keynes mit Hilfe des Ford-Konzerns eine eigene Fabrik. Die Maschine heißt DM 01 – nach dem verstorbenen Firmengründer Dietrich Mateschitz.

Neue Rennstrecke

Am 13. September sieht Madrid seinen ersten großen Preis von Spanien, kommt statt Imola in den Kalender. Die bisherige Piste in Barcelona bleibt, aber im Wechsel mit dem Rennen in Belgien. Zandvoort verabschiedet sich in diesem Jahr.

Neue Sorge

Der letzte Grand Prix, der jenseits von Corona abgesagt werden musste, war das Rennen 2011 in Bahrain. Jetzt ist der Nahost wieder Krisen- und Kriegsgebiet, mit den Rennen Mitte April in Bahrain und Saudi-Arabien.

Neue Lichter

Künftig blinken die Rückleuchten nicht nur im Regen, sondern zeigen auch den Ladezustand der Batterie des Vorausfahrenden an – gut für die Sicherheit und die Überholtaktik.

Neuanfang, später

Valtteri Bottas und Sergio Perez, beide 36, haben noch ein paar Rechnungen mit der Formel 1 offen. Die Edelreservisten bilden bei Cadillac das erfahrenste Duo. Durchschnittsalter der Formel 1 2026: 28 Jahre und 233 Tage.